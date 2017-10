Première édition réussie de « La nuit des sans-abris » dans Marguerite-D’Youville

Crédit photo : Courtoisie

Le vendredi 20 octobre dernier se tenait la première édition de la nuit des sans-abris sur le terrain de la Maison des jeunes de Sainte-Julie. Cet événement, organisé par le comité itinérance de la MRC de Marguerite-D’Youville a réuni une cinquantaine de personnes et ce, dans une ambiance festive.

Outre la présentation de données sur l’itinérance, les participants ont pu entendre le témoignage d’une personne qui a vécu de l’itinérance à Boucherville et Varennes ainsi que des prestations musicales. Plusieurs élus étaient présents. La mairesse de Sainte-Julie, Mme. Suzanne Roy, en a profité pour exprimer que l’itinérance n’est pas un choix et qu’elle peut frapper n’importe qui, sans distinction. Le député de Montarville, M. Michel Picard, a pour sa part rappelé l’importance de réfléchir collectivement aux moyens que nous pouvons mettre en place. Mme. Colette Deschênes, attachée politique du député de Verchères, M. Stéphane Bergeron, a souligné le travail important des organismes communautaires. M. Denis Bergeron, attaché du député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, M. Xavier Barsalou Duval, en a également profité pour échanger avec les intervenants présents.

Le comité itinérance a été créé suite à la publication d’une étude menée en collaboration avec une chercheure de l’Université de Montréal sur l’itinérance dans la MRC. Cette étude démontrait que, bien que le phénomène de l’itinérance en banlieue est différent de celui des grands centres, il n’en demeure pas moins présent. Pendant la période à l’étude, soit de 2010 à 2015, les chercheurs ont recensé que 97 personnes se sont retrouvées en situation d’itinérance. À Sainte-Julie, se sont 21 personnes qui se sont retrouvées en situation d’itinérance. Selon Jean-François Lessard, de la CDC Marguerite-D’Youville, il s’agit de la pointe de l’iceberg : « Le dénombrement que révèle l’étude sont des personnes qui ont utilisés les services des organismes communautaires ou qui ont eues des démêlées avec la justice. Toutes les personnes qui n’ont pas demandé d’aide n’y sont pas recensées, il y a donc de fortes raisons de croire qu’il y a davantage de personnes en situation d’itinérance que le démontre l’étude. »

Le comité s’est donné pour mandat de faire connaître le phénomène en sensibilisant la population et de mettre en œuvre des actions visant à le prévenir et à agir auprès des personnes en situation d’itinérance. La mise en œuvre de la nuit des sans-abris est la première activité de sensibilisation mise en œuvre sur le territoire de la MRC. D’autres activités sont à prévoir, notamment le développement d’un lieu d’hébergement d’urgence et la création d’un service de boîtes postales pour les personnes n’ayant pas d’adresse fixe.

Le comité itinérance est composé de la CDC de Marguerite-D’Youville, du CLSC des Seigneuries, de l’Abri de la Rive-Sud, du Réseau d’habitation chez soi, de la Maison des jeunes de Contrecœur, de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent et de la Paroisse Sainte-Marguerite-D’Youville.