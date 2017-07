Première édition du Festival country de Saint-Amable au parc Le Rocher du 20 au 23 juillet

Crédit photo : Courtoisie

La première édition du Festival Country de Saint-Amable aura lieu du 20 au 23 juillet 2017 au Parc Le Rocher. Avec une programmation de près de 25 artistes dont Julie et Dani Daraîche et des spectacles de qualité exceptionnelle, venez vivre l’été au rythme de la musique country à Saint-Amable. Bienvenue aux amateurs et aux passionnés du country ! Les billets seront vendus à la porte aux tarifs de 10 $ ou 20 $ selon la journée. Un forfait de 50 $ pour les quatre jours est aussi disponible et vous permettra de camper gratuitement sur le site. Pour plus d’information, communiquez avec Robert McDuff au 450 922-2932 ou au 514 918-2932.

PROGRAMMATION

Jeudi 20 juillet 2017 – Tarif d’entrée : 10 $

13h30 Accompagnement et danse avec Alain et ses musiciens

19h00 Dark Whisky Band (Christian Lemieux et ses invités)

Vendredi 21 juillet 2017 – Tarif d’entrée : 20 $

M.C. Benoit Bélanger / Intermission Ricki Chouinard

13h00 Guy Tremblay

14h00 Sonia Champagne

15h00 Sylvain Ménard

16h00 Kathy Lavigne

19h00 Tammy Wood et Stephen Drinkwater

20h00 Gisèle Laliberté

21h00 Julie Daraîche

22h00 Dani Daraîche

Samedi 22 juillet 2017 – Tarif d’entrée : 20 $

M.C. Benoit Bélanger / Intermission Ricki Chouinard

13h00 Luc Tremblay

14h00 Jerry Cormier

15h00 Carl Cadorette

16h00 Pamela Rooney

19h00 Ivan Ronaldo

20h00 André Barriault

21h00 Joelle Bizier

22h00 Steeve Desmarais

23h00 Ricki Chouinard

Dimanche 23 juillet 2017 – Tarif d’entrée : 10 $

10h00 Messe Country chantée par Bernard Paquette / Intermission Ricki Chouinard

13h00 Gabriel Gobeil

14h00 Bernard Paquette

15h00 Gilles Salvas et Compagnie

16h00 Steve et Claudia Chauvette