Premier week-end parfait pour le Collège Français

(Communiqué, Collège Français) – Le Collège Français de Longueuil a lancé, vendredi dernier, la trentième saison de son histoire. Après les cérémonies d’ouverture, les hommes de Pierre Pétroni ont démontré rapidement ce dont ils sont capables, en remportant facilement leurs deux matchs du week-end.

Une foule de 464 spectateurs étaient réunie pour accueillir leur équipe. Les joueurs ont été présentés à la foule, qui les a acclamés de belle façon. Dernier à être présenté, le capitaine Maxime Chagnon a d’ailleurs reçu une ovation. La mise au jeu a été effectuée par l’ancien joueur du Collège Français Marc-Alain Duchaine, qui a lui aussi reçu un bel accueil de la foule du Colisée Jean-Béliveau.

Les premiers visiteurs du Colisée étaient la nouvelle équipe du Révolution de Saint-Lazare. Ces derniers ont tenu tête au Collège Français pendant une bonne partie du match, mais n’ont pu réussir à vaincre les locaux. Vincent Chapleau a inscrit ces deux premiers de la saison, en plus d’ajouter une passe. Le pointage était de 4-0 après deux périodes de jeu. Le match a dû être interrompu durant l’entracte, en raison d’un problème avec le système de refroidissement de la patinoire. Comme plus de la moitié du match avait été jouée, le match est considéré comme officiel, et le CF remporte donc son premier match.

Deux jours plus tard, le Collège Français se déplaçait du côté de Princeville pour son premier match sur la route face au Titan. Les visiteurs menaient 2-1 après une période. C’est à ce moment que les écluses se sont ouvertes. Les Longueuillois ont marqué 7 buts sans riposte, donc 6 au deuxième engagement. Grâce à 52 tirs sur le filet adverse, le CF a mérité sa deuxième victoire de la saison par la marque de 9-1.

Le prochain match du CF est vendredi le 15 septembre, face aux Forts de Chambly, alors que la bataille de la 112 reprend de plus belle.