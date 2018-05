Premier volet du déploiement du système d’information voyageur en temps réel au RTL

Crédit photo : RTL

C’est avec une grande fierté que le Réseau de transport de Longueuil annonce un premier volet dans son déploiement du système d’information voyageur en temps réel qui est maintenant disponible pour toutes les lignes accessibles aux personnes à mobilité réduite dans l’agglomération de Longueuil.

Avec cette première avancée, les clients du RTL peuvent dès maintenant suivre la localisation des autobus à partir de leur téléphone intelligent ou de leur tablette, sur la carte de l’application métropolitaine Chrono, sur les lignes 1, 4, 6, 28, 74, 77, 80, 106 et 177. Il sera donc possible pour la clientèle d’anticiper l’approche du prochain véhicule. Au fur et à mesure que les autobus seront dotés de l’équipement nécessaire, l’emplacement sur la carte s’affichera sur toutes les lignes du RTL sous la forme d’une petite icône représentant un autobus.

«Nous envisageons avec enthousiasme l’implantation du système d’information en temps réel sur l’ensemble de nos lignes d’ici le début de l’année 2019, a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL. Les usagers pourront alors mieux prévoir leurs déplacements tout en bénéficiant d’une fiabilité et d’une ponctualité accrue. »

Rappelons que le système d’aide à l’exploitation et d’information voyageur (SAEIV), en plus d’être un outil précieux pour la clientèle, permettra au RTL de mieux planifier les horaires et les trajets, tant dans ses réactions quotidiennes que dans la planification à long terme. Le RTL place ainsi l’amélioration de la qualité de vie des citoyens au cœur de son engagement.

(Source : RTL)