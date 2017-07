Le premier prix pour les élèves du profil guitare du Grand-Coteau à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Le 21 mai dernier, le profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau a remporté la note d’or ainsi que le 1er prix dans la catégorie Junior A au festival des harmonies et orchestres de Sherbrooke. Les élèves ont aussi obtenu une bourse de 200$. Félicitations aux élèves du profil guitare pour leur excellente performance !

Les élèves du profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau remercient la ville de Sainte-Julie et sa mairesse madame Suzanne Roy, le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, les Chevaliers de Colomb de Sainte-Julie, le Club Optimiste de Sainte-Julie, la Maison des Jeunes de Sainte-Julie ainsi que la Caisse Desjardins du Grand-Coteau. Leurs importantes contributions ont servi à financer une partie de leurs projets. Merci aussi au personnel du complexe Julie-quilles ainsi qu’à Humeur et leur campagne de financement. Puis, un gros merci aux parents pour leur implication tout au cours de l’année.

Pour terminer l’année, le 22 juin dernier, les élèves du profil guitare ont représenté l’école secondaire du Grand-Coteau en donnant une prestation de deux heures au marché public de Sainte-Julie.

Le profil guitare est un cours d’enrichissement offert aux élèves de l’option guitare 2e, 3e, 4e et 5e secondaire et ce cours se donne après les heures de classe, à raison de 2 cours/semaine.