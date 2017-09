Premier arrêt du Pôle d’excellence québécois en transport terrestre sur la Rive-Sud le 17 octobre

À compter du mois d’octobre, le Pôle d’excellence québécois en transport terrestre entamera une tournée provinciale et ira à la rencontre des joueurs clés de l’industrie dans plus de 13 villes au Québec. L’objectif est de prendre le pouls des parties prenantes mais également de partager de l’information sur les plus récentes tendances de l’industrie. Les rencontres prendront la forme de petit-déjeuner (7 h 30 à 9 h) et seront animées par Jean Simard, vice-président développement des affaires au Pôle. Le premier arrêt se fera en Montérégie le 17 octobre prochain au Collège Champlain.

Parmi les sujets abordés, citons l’écosystème québécois et Pôle transport, les opportunités de financement de projets collaboratifs, les opportunités de développement à l’international, les nouvelles filières en infrastructures et mobilité durable et les événements de l’industrie à ne pas manquer.

« Nous souhaitons être à l’écoute des principaux acteurs du milieu pour mieux arrimer nos efforts et contribuer à leur développement en plus de propulser leur croissance, souligne Stéphane Poulin, président-directeur général du Pôle. C’est aussi l’occasion de permettre aux participants de se familiariser avec le rôle du Pôle, sa mission, son expertise et comprendre comment nous pouvons les aider, faciliter les échanges et créer des liens entre les divers intervenants régionaux et internationaux et les représentants de l’industrie. »

Cette tournée provinciale est présentée en collaboration avec le Ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation, AAA Canada et DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil).

Issu de la démarche des créneaux ACCORD du Ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation et premier pôle d’excellence à avoir été créé au Québec, le Pôle d’excellence québécois en transport terrestre regroupe l’ensemble des acteurs industriels, techniques, scientifiques et gouvernementaux du Québec jouant un rôle clé dans la chaîne de valeur du secteur du transport terrestre. Le Pôle a pour mission de fédérer et promouvoir l’industrie du transport terrestre composée d’entreprises québécoises, quelques soient leurs tailles, oeuvrant dans la conception, la fabrication et la maintenance de matériels roulants et d’infrastructures terrestres. Les six filières représentées par le Pôle sont : défense et sécurité, infrastructures, mobilité durable, véhicules spéciaux, transport public et transport de marchandises et véhicules récréatifs.