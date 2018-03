Précisions quant au projet du Réseau express métropolitain de la CDPQ

Qu’arrivera-t-il pour les usagers de Boucherville-Longueuil Est et de la MRC Marguerite-D’Youville qui ne voudront pas utiliser le Réseau express métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour se rendre à Montréal (via le nouveau pont Champlain)?

Les responsables du REM viennent de faire connaître les conditions qu’ils fixent pour le fonctionnement du nouveau train électrique. Ce dernier va remplacer les services existants sur le pont Champlain (les autobus) ainsi que le train électrique de Deux-Montagnes.

Ils ont fixé des zones géographiques de non-concurrence et de rabattement obligatoire sur les gares du REM, couvrant un vaste territoire en Montérégie, dans l’ouest de l’île, à Montréal, à Laval et sur la couronne nord.

Ces conditions sont très contraignantes pour les sociétés de transport, car elles limitent les services que celles-ci voudraient offrir aux citoyens comme alternative à la voiture, et sont limitées quant aux choix offerts aux citoyens en matière de transport collectif.

Pour les usagers de Boucherville-Longueuil Est et de la MRC Marguerite-D’Youville, ceux qui veulent se rendre à Montréal pourront continuer à y aller en automobile, sans contrainte, sauf les bouchons de circulation.

Ils pourront prendre le train de Saint-Hilaire quoique le train apparait sur le plan comme en zone de concurrence partagée sans explications.

Quant à ceux qui prennent le bus via le tunnel Louis-Hippolyte La Fontaine ou le pont Jacques-Cartier (lignes 86 et 87) ou vers le métro de Longueuil, les conditions ne seront pas modifiées avec l’arrivée du REM, mais les bus ne pourront plus emprunter le pont Champlain, en raison d’une nouvelle clause de non-compétition qui prévoit qu’aucun autobus du RTL ne pourra l’utiliser dorénavant.

Enfin, les usagers qui prennent l’Express 600 de Sainte-Julie et les 29 lignes du Réseau de transport de Longueuil (RTL), qui vont directement au centre-ville via le pont Champlain, devront obligatoirement s’arrêter à une des nouvelles gares du REM: Panama, Quartier ou la gare terminale de la Rive-Sud et faire un transfert vers le REM pour se rendre à Montréal.

En ce qui a trait à la tarification, il reste des incertitudes, car les clients qui se rendent actuellement à Montréal avec un titre local mensuel du RTL devront prendre dorénavant un titre métropolitain, faisant passer de 92,50 $ à 129 $ le titre mensuel ordinaire qu’ils devront payer.

En espérant que ces informations apporteront des précisions quant à ce projet d’envergure de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal.

Florence Junca Adenot

Professeure et directrice du FORUM URBA 2015

Département d’études urbaines et touristiques ESG UQAM