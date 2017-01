Poursuite de la campagne Pensons civisme! à Varennes

Crédit photo : Ville de Varennes

Le conseil municipal de Varennes est fier de poursuivre la campagne Pensons civisme! qui présente des comportements à adopter entre citoyens. Cette campagne de sensibilisation a pour but d’inspirer les gens à entretenir des relations harmonieuses avec leur voisinage et aussi à respecter les règlements municipaux.

« Nous continuons cette année à véhiculer des messages positifs pour démontrer le caractère collectif du civisme avec de nouvelles thématiques hivernales », affirme le maire Martin Damphousse.

Des illustrations humoristiques mettant en vedette la mascotte de la Ville, Bourrasque, présentent différentes situations en lien avec le civisme. Les oeuvres ont été créées par Marc Beaudet, un artiste varennois qui se spécialise dans les caricatures et la réalisation de bandes dessinées.

Le slogan Pensons civisme! est décliné pour chacun des sujets suivants. Ceux-ci seront visibles sur les panneaux d’informations de la Ville et également publiés sur les médias sociaux.

 L’importance de tenir les chiens en laisse et d’apporter un sac à déchets lors des promenades ;

 Le respect des traverses piétonnières ;

 La disposition de la neige dans les limites des propriétés ;

 L’importance de bien déneiger la voiture ;

 L’interdiction de déposer la neige sur la voie publique ;

 L’attention à porter pour éviter d’éclabousser les piétons ;

 L’importance de ne pas stationner un véhicule en bordure de rue lors des opérations de déneigement ;

En invitant les citoyens à porter une attention aux enseignes visuelles qui seront installées sur le territoire, la conseillère municipale et présidente de la Commission de sécurité publique de la Ville, Lyne Beaulieu, a déclaré : « Par cette campagne, nous souhaitons la collaboration des gens dans le but d’accroître la sécurité et la quiétude des Varennois ».