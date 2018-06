Varennes et Divco : la plus importante transaction de l’histoire de la Ville

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal est heureux d’annoncer que Varennes procède à la plus importante transaction de son histoire en matière de développement économique. Une promesse de vente de l’ordre de 25,3 M$ a été conclue entre la Ville et Divco pour une superficie de 6,3 millions de pieds carrés de terrains qui appartenaient autrefois à l’entreprise Pétromont.

« Varennes connait un boom économique sans précédent et cet investissement de Divco génèrera des revenus importants pour la Ville. Nos efforts pour stimuler le développement économique se traduisent par des retombées concrètes pour les familles. À cet effet, nous avons pris la décision de ne pas augmenter le compte de taxes résidentiel pour l’année 2019 », déclare le maire Martin Damphousse.

Divco est une entreprise qui oeuvre dans l’industrie de la construction depuis cinquante ans. En plus du centre de distribution de Costco, elle cumule de nombreux projets d’édifices à bureaux, de constructions industrielles, institutionnelles et commerciales. Au coeur de la zone industrialo-portuaire, Divco souhaite y développer un vaste parc industriel en lien avec la stratégie maritime du gouvernement du Québec.

« Varennes se démarque de façon exceptionnelle en matière de développement économique et offre des services impeccables aux entreprises qui souhaitent investir sur son territoire. Nous remercions l’administration municipale et les élus pour leur efficacité et leur rapidité d’exécution », affirme Adam Turner, président de Divco.