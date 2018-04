Possibilité de grève chez deux transporteurs scolaires à la CSP

Crédit photo : iStock

Aux parents d’élèves et aux élèves adultes utilisant le transport scolaire, nous souhaitons vous informer de la possibilité d’une grève chez deux transporteurs scolaires offrant des services à la Commission scolaire des Patriotes qui pourrait être déclenchée à compter du 10 avril prochain.

Aucun avis de grève reçu jusqu’à maintenant

Ces deux transporteurs sont actuellement en négociation avec leurs employés. Précisons qu’avant de tenir une journée de grève, chaque syndicat local doit transmettre un avis écrit à l’employeur avant le moment où il entend exercer son droit de grève. Jusqu’à ce jour, aucun de ces deux transporteurs ne nous a informé avoir reçu un tel avis.

Ce ne sont pas tous les parcours d’autobus qui seraient touchés dans le cas d’un conflit de travail. De plus, il est possible que certains parcours soient touchés seulement le matin ou le soir.

Consultez la liste des écoles et des parcours qui pourraient être touchés

S’il y a une grève, il sera malheureusement impossible pour la Commission scolaire des Patriotes d’offrir le transport aux élèves qui profitent habituellement des services donnés par ces deux transporteurs scolaires. Par conséquent, les parents devront assurer le transport de leur enfant pendant toute la durée du conflit.

La CSP s’engage à communiquer l’information rapidement

Soyez assurés qu’advenant l’annonce d’une grève, la Commission scolaire des Patriotes communiquera avec les parents et les élèves adultes et diffusera l’information sur csp.ca dans les meilleurs délais.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec votre direction d’établissement scolaire ou le Service de transport scolaire de la Commission scolaire à transport@csp.qc.ca ou au 450 441-5502.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.