Portes ouvertes le mercredi 8 novembre de 17 h 30 à 21 h au cégep Édouard-Montpetit

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

Cet événement est l’occasion de visiter les locaux et laboratoires des 17 programmes d’études préuniversitaires et techniques en plus de rencontrer des professeurs et des étudiants. Les futurs étudiants et leurs parents sont donc les bienvenus au 180, rue De Gentilly Est, à Longueuil, où le stationnement sera gratuit.

En plus d’être conseillé sur l’admission, les participants auront la chance de découvrir le milieu de vie d’un des plus grands cégeps du Québec, l’éventail des stages d’études et séjours internationaux offerts et d’activités socioculturelles proposées. Aussi, ils rencontreront des représentants des équipes sportives intercollégiales des Lynx, de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) et de la Formation continue.

Nouveauté : trois conférences

Pour la toute première fois, trois conférences seront offertes pendant la soirée, une première à 18 h sur l’accueil et l’intégration des étudiants en situation de handicap, une seconde à 18 h 45 sur les stages et les séjours offerts à l’international, ainsi qu’une troisième à 19 h 30 sur la Cote R.

Intéressé par l’électronique ou l’informatique ?

Deux camps auront lieu pendant la soirée pour les futurs étudiants intéressés par le programme de Technologie de l’électronique (cegepmontpetit.ca/campelectro) et celui de Techniques de l’informatique (cegepmontpetit.ca/campinfo). Les personnes intéressées par les camps doivent s’inscrire en remplissant un formulaire en ligne.

Portes ouvertes à l’ÉNA : une incursion dans le domaine de l’aéronautique

Les passionnés d’aviation sont invités à participer aux Portes ouvertes qui se tiendront à l’ÉNA, située au 5555 place de la Savane, le dimanche 12 novembre 2017, de 10 h à 15 h. Il s’agit de l’occasion idéale pour voir les 36 aéronefs utilisés pour l’enseignement, en plus de rencontrer des enseignants et des étudiants passionnés par leur domaine.