Portes ouvertes aux Studios Éphémères  de la station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke le 22 novembre

Crédit photo : Conseil des arts de Longueuil

Le Conseil des arts de Longueuil invite le public à une journée portes ouvertes le 22 novembre, de 14 h à 21 h, dans les Studios Éphémères de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke. Sept espaces commerciaux vacants ont été transformés en studios éphémères de création et servent de vitrine à des artistes et des organismes de Longueuil et de Montréal. Ces lieux uniques seront ouverts aux visiteurs qui souhaitent vivre une expérience enrichissante le jeudi 22 novembre. C’est l’occasion de rencontrer les artistes en arts visuels, en danse et en art multidisciplinaire dans leur lieu de travail. Stanley Février, Emmanuel Laflamme, Carol Jones, La Famille Plouffe, Manon Dussault et Baobab création multidisciplinaire attendront les visiteurs avec des propositions artistiques originales, telles que des performances, des rencontres, des ateliers et des installations. Il y en aura pour tous les goûts et c’est gratuit ! Pour les détails de la programmation, visitez studiosephemeres.com.

Le Conseil des arts a pour mission de soutenir la création, la production et la diffusion artistique professionnelle sur le territoire de la ville de Longueuil. Il œuvre également à développer, promouvoir et faire rayonner les arts et les artistes de Longueuil afin d’assurer à la population une vie artistique enrichissante.

(Source : Conseil des arts de Longueuil)