Portes ouvertes au cégep Édouard-Montpetit le 7 novembre

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

Les finissants du secondaire de la région sont conviés à une soirée portes ouvertes au campus de Longueuil du cégep Édouard-Montpetit le mercredi 7 novembre dès 18 h 30. Les visiteurs auront l’occasion de faire le tour des locaux et des laboratoires des 20 programmes d’études préuniversitaires et techniques et du même coup de rencontrer des professeurs et des étudiants.

Ils y trouveront des informations sur l’admission à cet établissement en plus de découvrir le milieu de vie du plus grand cégep au Québec, l’éventail des stages d’études et séjours internationaux offerts et d’activités socioculturelles proposées. Des représentants des équipes sportives intercollégiales des Lynx, de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) et de la Formation continue pourront discuter avec les participants.

Durant cette soirée, les personnes intéressées par l’électronique ou l’informatique auront le loisir de participer à deux camps d’une durée de 30 minutes. Ces ateliers ont pour objectif de donner des outils aux futurs étudiants afin de les aider à faciliter leur passage du secondaire au cégep. Inscription nécessaire en remplissant un formulaire en ligne.

ÉNA

L’École nationale d’aérotechnique tiendra une journée portes ouvertes à son tour le dimanche 11 novembre 2018, de 10 h à 15 h. Les élèves souhaitant faire une incursion dans le domaine de l’aéronautique auront l’occasion de voir les 36 aéronefs utilisés pour l’enseignement, en plus de rencontrer des enseignants et des étudiants passionnés par leur domaine d’activité.