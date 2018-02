Portes ouvertes à l’École nationale d’aérotechnique le 18 février

Crédit photo : ÉNA

L’ÉNA invite ses futurs étudiants à découvrir ses techniques uniques et ses installations impressionnantes le 18 février, de 12 h à 15 h 30.

Les visiteurs pourront découvrir ses programmes en Maintenance d’aéronefs, Avionique et Génie aérospatial, sa trentaine de laboratoires et d’ateliers ainsi que ses 5 hangars abritant une flotte de 26 avions et 10 hélicoptères. Cet événement sera aussi l’occasion de rencontrer une vingtaine d’employeurs de l’industrie aérospatiale.

Des diplômes en forte demande et d’importants besoins de main-d’œuvre

Tout comme à l’automne dernier, un grand nombre d’entreprises seront sur place afin de témoigner des besoins criants de main-d’œuvre de cette industrie en pleine croissance. La tendance est claire : le nombre d’emplois manufacturiers en aérospatiale n’a pas cessé d’augmenter au Québec. Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ) recensait un peu plus de 20 000 emplois en 1984, alors que ce chiffre est grimpé à 41 000 emplois en 2016 pour atteindre 44 000 emplois en 2017.

Des vidéos présentant des témoignages de diplômés de l’ÉNA sont d’ailleurs disponibles au: ena.cegepmontpetit.ca/passion-aero

Sortie de filles, une activité unique réservée aux futures étudiantes

Les filles intéressées à venir aux Portes ouvertes sont invitées à s’inscrire à l’activité Sortie de filles (ena.cegepmontpetit.ca/portesouvertes) qui aura lieu dès 12 h 30. À travers une visite guidée par des enseignantes et des étudiantes de l’ÉNA, elles réaliseront trois défis pratiques en lien avec les programmes de l’École. Cette activité leur permettra de découvrir l’ÉNA et ses installations, ainsi que la place de choix réservée aux filles dans l’industrie aérospatiale.

Services et maisons d’enseignement présents

En plus des entreprises, plusieurs personnes-ressources, incluant professeurs et étudiants, seront sur place pour répondre aux questions concernant l’admission, les programmes, les stages, la formation continue offerte aux adultes, les prêts et bourses, les séjours internationaux, les services adaptés, l’hébergement, le transport, et les diverses activités étudiantes. Aussi, des délégués de Polytechnique Montréal ainsi que de l’École de technologie supérieure (ÉTS) présenteront aux futurs étudiants les perspectives universitaires qui s’offrent à eux et l’École des métiers de l’aérospatial de Montréal (ÉMAM) donnera les renseignements concernant les formations de niveau professionnel (DEP).

(Source : cégep Édouard-Montpetit-ÉNA)