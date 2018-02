Les Portes ouvertes à Édouard-Montpetit, le 7 février, un incontournable pour les futurs cégépiens

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

À l’approche du 1er mars, date limite des demandes d’admission au collégial, le cégep Édouard-Montpetit invite les étudiants à ses portes ouvertes, le 7 février, de 18h30 à 20h30.

Un parcours de 13 stations permettra de découvrir les lieux et programmes d’Édouard, que ce soit le plus grand Centre sportif du réseau collégial, les laboratoires de sciences ou même le petit théâtre.

« Le premier conseil que je donne aux futurs cégépiens lorsqu’ils se questionnent à propos de leur choix de programme et de cégep, c’est d’aller aux portes ouvertes. Cela permet de savoir si on aime l’ambiance et de poser toutes ses questions aux enseignants et aux étudiants. » explique Léa Desjardins-Petrone, conseillère en communication et responsable du recrutement à Édouard.

Des projets uniques à découvrir

Pour célébrer les 50 ans des cégeps, le programme de Techniques d’intégration multimédia dévoilera une installation interactive dans l’escalier principal du Cégep. Caméra et projection souligneront de façon créative et audacieuse la présence des visiteurs.

Les étudiants de Techniques de prothèses dentaires seront quant à eux en pleine compétition pour mériter une des bourses du Défi summum, offertes par le Laboratoire dentaire Summum en partenariat avec la Fondation du Cégep. Les visiteurs pourront ainsi les voir à l’œuvre pour concevoir une pièce dentaire qui saura impressionner les juges par sa qualité de conception.

Demande d’admission sur place

À la fin de la visite, des membres du personnel du Cégep aideront les étudiants à remplir leur demande d’admission, à deux pas de l’activité Information sur l’admission permettant aux futurs étudiants d’en savoir plus sur les préalables et les étapes du processus de sélection.

Pour présenter une demande d’admission, rendez-vous sur le site Internet du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM). Toutes les informations sont disponibles sur le site du Cégep à http://www.cegepmontpetit.ca/campus-de-longueuil/programmes-offerts/admission-et-frais.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)