Porte ouverte à la caserne de Varennes le 30 septembre prochain

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies, la population est invitée à une visite porte ouverte de la caserne, située au 1860, boul. Marie-Victorin, le dimanche 30 septembre prochain, de 10 h à 14 h. Pour l’occasion, l’équipe de sécurité incendie accueillera les visiteurs et présentera les diverses tâches reliées au métier de pompier.

Au programme, jeu gonflable, visite de camions et hot dogs seront distribués gratuitement. De plus, à 11 h, les pompiers réaliseront quelques techniques de sauvetage dans leur module d’entrainement.

Pour toute information supplémentaire, les citoyens sont invités à téléphoner au Service de sécurité incendie de Varennes au 450 652-9888, poste 602.