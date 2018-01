Porcupine Canvas investit 5,2 M $ dans son usine de production de Boucherville

Crédit photo : DEL

L’entreprise ontarienne Porcupine Canvas vient d’investir 5,2 M $ dans sa nouvelle usine de production située rue Jules-Léger, dans le parc industriel de Boucherville. Auparavant établie à Timmins, ce fabricant de tentes, tipis, sacs industriels et distributeur d’équipements spécialisés a choisi de se rapprocher de son réseau de fournisseurs, ce qui aura pour effet d’accélérer son processus d’approvisionnement en matière première. À la suite de cette relocalisation, la compagnie prévoit augmenter sa capacité de production annuelle de 25 %. Actuellement, 17 personnes y travaillent; 13 autres postes seront créés d’ici deux ans.

Porcupine Canvas compte une trentaine d’années d’expérience dans son domaine. Elle vend ses produits à des entreprises des secteurs touristique, minier, de la construction et de la santé et sécurité. Elle connaît actuellement une croissance marquante non seulement au pays mais également à l’étranger. « Le Canada, les États-Unis, l’Espagne, l’Afrique, l’Amérique du Sud et les Caraïbes démontrent un réel engouement pour nos produits. Notre relocalisation dans le parc industriel Lavoisier de Boucherville accroît considérablement notre capacité de production, mais facilite surtout l’accessibilité à une main-d’œuvre industrielle », explique Brenda Hagerty, présidente de l’entreprise arrivée à Boucherville en septembre dernier.

La Ville de Boucherville est heureuse de voir un autre manufacturier s’établir dans la zone industrielle. « Nous sommes fiers d’accueillir cette entreprise canadienne de renommée internationale sur le territoire de la municipalité. L’implantation de Porcupine Canvas est une valeur ajoutée pour notre parc industriel dont l’expertise manufacturière n’est plus à faire. En plus de générer des emplois pour les travailleurs, ce citoyen corporatif apporte son expertise en conception et en fabrication de produits cousus variés. Boucherville regroupe plusieurs centaines d’entreprises de renom. Nous sommes très fiers de pouvoir compter Porcupine Canvas parmi celles-ci », a indiqué le maire Jean Martel.

L’organisme à vocation économique DEL a soutenu la démarche de la compagnie en lui trouvant des locaux, des outils financiers et des programmes d’aide au recrutement. « Chaque implantation d’entreprise témoigne de l’attractivité de notre territoire. Nous veillerons à multiplier les synergies possibles pour générer ici un maximum de retombées économiques », a tenu à préciser Julie Ethier, directrice générale de DEL.