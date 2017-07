La population est invitée à participer à la nouvelle Course extrême des Pionniers à Verchères

Crédit photo : Courtoisie

La Municipalité de Verchères invite la population à prendre part à la nouvelle Course extrême familiale au parc des Pionniers qui se tiendra le samedi 12 août prochain.

Les gens peuvent participer seul ou en famille. Il est à noter que le parcours comporte différents obstacles pour toute la famille, soit de 4 ans et plus et les jeunes de 4 à 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Plusieurs départs auront lieu dès midi. Il est possible de s’inscrire en ligne ou à la mairie. Le coût est de 10$ par participant jusqu’au 1er août et par la suite, le coût sera de 13$. Le nombre de place est limité. L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.

Pour obtenir plus d’information : 450 583-3307.

Horaire des départs

Départ spécial

12h adultes (18 ans & +)

12h30 adultes/ados (12 ans & +)

13h ados (12 ans à 17 ans)

13h30 petits (4-5 ans) avec adultes

Départ familial

14h-14h30-15h-15h30

Il est recommandé d’arriver 30 minutes avant le départ. Nourriture, breuvages et animation sur place.