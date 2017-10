Le pompier Dominic Cyr décoré pour avoir sauvé un enfant prisonnier des flammes

Crédit photo : (Mention de source : ministère de la Sécurité publique)

Le pompier Dominic Cyr, du Service de sécurité incendie de l’Agglomération de Longueuil, a récemment été décoré pour avoir sauvé la vie d’une personne en danger lors d’une intervention. Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, également responsable de la Sécurité publique, Martin Coiteux, lui a décerné la Médaille pour acte méritoire, lors d’une cérémonie de reconnaissance au cours de laquelle près d’une soixantaine de pompiers québécois ont été honorés. « Je tiens à féliciter le pompier Dominic Cyr pour la bravoure et le professionnalisme dont il a fait preuve en sauvant la vie d’un enfant prisonnier des flammes », a mentionné le ministre Coiteux.

Dans la nuit du 13 mai 2016, un violent incendie s’était déclaré dans un immeuble de trois étages de l’arrondissement du Vieux-Longueuil. Dès leur arrivée sur les lieux, les premiers intervenants avaient constaté l’ampleur du brasier. Déjà, plusieurs résidents s’étaient réfugiés sur les balcons. Des cris provenant de l’intérieur de l’immeuble, où des personnes étaient prisonnières des flammes, se faisaient entendre.

Les pompiers présents sur les lieux ont dès lors établi les priorités : il fallait d’abord secourir les résidents piégés par l’incendie. L’intensité de la chaleur, la fumée dense et la rapide propagation des flammes empêchaient les sapeurs d’entrer dans l’immeuble. Ils ont donc été contraints d’utiliser des échelles mobiles et de procéder à l’évacuation des résidents par l’extérieur du bâtiment.

Pendant qu’il s’affairait à sortir le matériel pour l’équipe d’intervention rapide, le pompier Dominic Cyr, conducteur du véhicule de ravitaillement, a remarqué qu’il y avait un enfant d’environ cinq ans complètement paniqué et coincé sur un balcon du 3e étage. Les flammes atteignaient alors la toiture de l’immeuble et le pompier s’était élancé sans hésiter, vêtu de son habit de combat intégral, pour porter secours au bambin.

Pendant qu’il installait une échelle et y grimpait, Dominic Cyr s’est assuré de capter l’attention de la jeune victime et de gagner sa confiance. Par ses paroles rassurantes, le pompier a réussi à calmer l’enfant. Il lui a transmis des indications pour qu’il se mette en sécurité et évite des blessures sérieuses en attendant d’être secouru. Le pompier Cyr est parvenu rapidement à atteindre le jeune garçon et à le redescendre en lieu sûr, sain et sauf. Il a fait preuve de leadership et de dépassement de soi lors d’une intervention à caractère exceptionnel. Sa persévérance, son calme en situation de grand tumulte et sa rapidité d’intervention auront permis de sauver la vie d’un enfant.