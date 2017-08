Des policiers du SPVM amassent plus de 33 800 $ pour les jeunes athlètes du Défi sportif AlterGo

Après avoir parcouru près de 1 100 km à vélo à travers le Québec afin d’amasser des fonds pour les jeunes athlètes du Défi sportif AlterGo, une vingtaine de policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont franchi la ligne d’arrivée à Boucherville samedi dernier.

Une somme de 33 800 $ a été recueillie au terme de cette 4e collaboration entre le Tour cycliste des policiers du SPVM et le Défi sportif AlterGo. Rappelons que les fonds amassés grâce à cette activité-bénéfice faciliteront la participation des jeunes ayant une limitation fonctionnelle et vivant partout au Québec au Défi sportif AlterGo, un événement annuel qui regroupe plus de 6 000 athlètes de l’élite et de la relève. Ces jeunes auront ainsi accès à des compétitions sportives de haut calibre afin de développer leur plein potentiel.

Lors de leur périple, les policiers du SPVM ont notamment eu la chance de rencontrer des athlètes qui participent au Défi sportif AlterGo. De belles rencontres inspirantes autant pour les policiers de la Ville de Montréal que pour ces jeunes!Maxime Gagnon, directeur du Défi sportif AlterGo, a pris part à l’événement pour la deuxième année consécutive en tant que cycliste. « C’est une précieuse collaboration entre les policiers de la Ville de Montréal et le Défi sportif AlterGo. Chaque année, le Tour cycliste permet à un plus grand nombre de jeunes ayant une limitation fonctionnelle de prendre part aux compétitions du Défi sportif AlterGo. Tous ces policiers et policières ont un réel impact dans la vie de ces jeunes, car ils contribuent à leur offrir un mode de vie actif et sain et donc, un avenir meilleur », affirme M. Gagnon, très reconnaissant.Il est également important de souligner la présence des bénévoles, des membres de l’équipe du Défi sportif AlterGo ainsi que des policiers sans qui cette édition 2017 du Tour cycliste n’aurait pu être possible.

Le parcours du Tour cycliste des policiers du SPVM a permis aux participants de passer par six villes : Mont-Tremblant, Shawinigan, Québec, Beauceville et Sherbrooke, pour finalement célébrer l’arrivée du Tour cycliste à Boucherville.