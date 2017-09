La police recherche un homme de 70 ans disparu

Mise à jour: Delince François a été retrouvé

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche de Delince François.

L’homme âgé de 70 ans a été aperçu pour la dernière fois le lundi 25 septembre à Longueuil.

Il a la peau noire, mesure 5’’9’ (1 m 75) et pèse 64 kg (140 lb). Ses cheveux sont noirs courts et frisés. Il a les yeux bruns et a une moustache. Au moment de sa disparition, il portait un chandail gris foncé à manches courtes, un pantalon de jogging gris pâle, et des sandales à sangles de couleur beige avec des bas noirs. Il porte des lunettes de vue.

Le SPAL sollicite votre aide, car la santé et la sécurité de cet homme pourraient être compromises. Il se déplace à pied et pourrait être confus. Toute personne apercevant M. François est priée de contacter le 911 immédiatement.