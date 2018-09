Plusieurs travaux routiers entamés au cours de l’été devraient se terminer en septembre

Crédit photo : iStock

Le ministère des Transports du Québec a rappelé que les travaux de stabilisation et de reconstruction du chemin de la Belle-Rivière/chemin de Touraine à Sainte-Julie et à Boucherville s’avèrent plus importants qu’anticipés initialement en ce qui concerne la fondation de la chaussée, ce qui explique pourquoi le chantier est plus long que prévu. Toutefois, ceux-ci devraient se terminer au cours du mois de septembre.

Ces travaux devraient entrainer la fermeture complète, en tout temps, du chemin de la Belle-Rivière/chemin de Touraine, entre le chemin du Fer-à-Cheval et la rue Auger, jusqu’au mardi 11 septembre à 23 h 59. Les automobilistes devront emprunter le détour par le chemin du Fer-à-Cheval, la route 229, la rue Principale/Cyrille-Lapointe/du Cardinal. Soulignons qu’il y aura présence de policiers en heure de pointe aux intersections Fer-à-Cheval/Principale et Principale/montée des Quarante-Deux.

Aussi, du mardi 4 septembre à 7 h au vendredi 14 septembre à 23 h 59, il y aura fermeture complète, en tout temps, du chemin de la Belle-Rivière, entre l’autoroute 30 et la route 229 (montée Sainte-Julie). Le détour se fera par la route 229 (montée Sainte-Julie) et le chemin Michael-Faraday/rue De Lorraine.

Il est à noter que des signaleurs seront présents de 7 h à 19 h les jours de semaine et l’accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps durant ces fermetures complètes.

Autres chantiers

D’autres travaux sont en cours à Sainte-Julie, dont la reconstruction de la chaussée sur le boulevard Armand-Frappier, entre le chemin du Fer-à-Cheval et la rue de Grenoble. Durant cette période, la Ville maintient la circulation dans les deux sens avec des voies restreintes et ces travaux devraient être parachevés d’ici à la fin du mois de septembre ou au début d’octobre.

Aussi, la reconstruction des fondations et l’asphaltage de la rue Principale, entre la montée Sainte-Julie et la rue Décarie, se poursuivent alors que certaines sections de trottoirs seront aussi corrigées lors de ce chantier. Le tout devrait se terminer à la fin du mois de septembre.

Et finalement, à l’autre bout de la MRC, le ministère des Transports du Québec informe les usagers de la route que le chantier de réfection de l’autoroute 30 à Contrecœur, Saint-Roch-de-Richelieu et Sorel-Tracy fera l’objet d’une surveillance par radar photo mobile.

On indique à ce sujet qu’une signalisation installée en amont en informera les usagers de la route. Le panneau à cet effet reprend, sur fond orange, le pictogramme utilisé ailleurs sur le réseau routier pour annoncer la présence possible d’un radar photo.

Le MTQ rappelle à ce sujet que, lorsqu’une infraction est décelée par un radar photo, aucun point d’inaptitude n’est porté au dossier du propriétaire du véhicule, mais le montant de l’amende est doublé quand l’infraction est commise dans une zone de travaux routiers.

Les usagers de la route sont invités à consulter la liste des zones de chantiers routiers ciblées par les radars photo sur le Québec 511.