Plusieurs règlements adoptés sur la refonte du Plan d’urbanisme à Boucherville

Crédit photo : Ville de Boucherville

Le conseil municipal de Boucherville a adopté la semaine dernière une série de règlements qui s’inscrivent dans la refonte du Plan d’urbanisme. Ceux-ci touchent le zonage, le lotissement, les contributions effectuées à des fins de parc, terrains de jeux et milieux d’intérêt écologique, la construction, les permis et certificats d’autorisation, les dérogations mineures, les plans d’implantation et d’intégration architecturale, les plans d’aménagement d’ensemble, les usages conditionnels de même que les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’nu immeuble.

La Ville a amorcé la démarche de refonte de son Plan d’urbanisme à l’automne 2014. L’adoption des règlements décrits ci-haut constitue une première étape pour entériner cette politique. Les citoyens sont conviés à une soirée de consultation publique sur ce thème le 23 mai prochain au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. La Ville tiendra également une soirée de rencontres pour les cas particuliers le 12 juin. Le Plan d’urbanisme révisé devrait être adopté en janvier 2019.

Au cours des prochaines semaines, chaque foyer recevra un résumé de ce plan par la poste. Le Plan d’urbanisme constitue le document officiel le plus important en matière de planification de l’aménagement du territoire. Il s’agit d’un outil au service de la collectivité, qui annonce les grandes intentions de la Ville en matière d’urbanisme. À noter que les projets de règlement entérinés la semaine dernière peuvent être consultés sur le microsite boucherville.ca/urbanisme, sous l’onglet Documentation. Les citoyens et groupes d’intérêts ont jusqu’au 10 août 2018 pour déposer des mémoires et des commentaires via le microsite Web de la refonte et s’exprimer une dernière fois avant l’adoption des règlements.