Plusieurs nouveautés sont au programme de la 4e édition de « Jog ma ville » à Sainte-Julie

S’il fait aussi beau le 21 octobre prochain que lors du dévoilement de la programmation de l’activité « Jog ma ville », le 4 septembre dernier, les rafraîchissements seront plus que les bienvenus!

Encore une fois, l’humoriste Mario Jean sera le porte-parole de l’événement sportif et familial, lui qui s’implique également depuis plusieurs années pour Mira, un organisme à but non lucratif offrant gratuitement des chiens guides et des chiens d’assistance à des personnes vivant avec des déficiences visuelles, motrices ainsi qu’aux enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme.

« Jog ma ville » tient particulièrement à cœur l’humoriste car l’activité se tiendra alors que Mario Jean sera en spectacle à Saint-Jérôme la veille, puis à Mont-Laurier le 21 octobre en soirée, mais il a quand même tenu à faire l’aller-retour pour être présent à Sainte-Julie (NDLR : mais pas en joggant, on vous rassure!).

Lors de la conférence de presse, le Julievillois a mentionné qu’il a dû faire « seulement » 5 km lors de la dernière édition en raison de maux de dos, mais qu’il vise cette année 10 km « et peut-être même 15 km! ».

Plusieurs nouveautés sont au programme de cette quatrième édition car, en plus des parcours de 15 km, 10 km, 5 km, 2 km et 1 km, une distance de 500 m a été ajoutée. Les organisateurs ont rappelé que les six parcours se trouvent presque exclusivement en pistes cyclables, ce qui en fait un événement familial et très sécuritaire.

Plusieurs services seront offerts aux participants comme un chronométrage individuel avec Sportstats, des bornes kilométriques à chaque kilomètre, des points d’eau sur le parcours, une médaille de participation à chaque finissant ainsi qu’un service de premiers soins et un dépôt pour les sacs. Les départs et arrivées se feront à partir de l’école secondaire du Grand-Coteau, alors que les enfants qui courent pourront être accompagnés d’un parent.

Merci à Paule Jacques

Parmi les nouveautés cette année, on note tout particulièrement la tenue du volet Entreprises Actives, alors que les commerces de la municipalité sont invités à s’inscrire et former une équipe avec leurs employés et les familles de ces derniers. Pour chaque kilomètre parcouru par un participant du groupe, un point sera attribué à l’entreprise. L’équipe gagnante est celle qui aura accumulé le plus de au terme de l’événement.

La mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a rappelé que les trois premières éditions étaient organisées par Paule Jacques ainsi que son équipe de bénévoles et que la Municipalité a repris le flambeau. « J’aimerais remercier Paule Jacques, l’instigatrice de « Jog ma ville », ainsi que toute son équipe qui ont réussi à faire de cet événement un incontournable à Sainte-Julie. Grâce à leur dévouement, leur passion et leur expertise, nous pouvons proposer aux Julievilloises et aux Julievillois une course familiale unique, qui permet aux coureurs et marcheurs de tous les niveaux de s’amuser. »

Les profits de cette activité seront versés aux organismes sportifs, culturels et communautaires de Sainte-Julie ainsi qu’à la Fondation MIRA. Il est à noter en terminant que les inscriptions se font par Internet dès maintenant à l’adresse inscriptionenligne.ca/jog-ma-ville.