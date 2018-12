Plusieurs nageurs de Boucherville se distinguent

Plusieurs nageurs du Club de natation Mustang Boucherville se sont distingués lors de la compétition provinciale qui se tenait au complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier.

Pas moins de 517 nageurs membres d’une quinzaine de clubs de natation du Québec ont pris part l’événement qui avait lieu les 14, 15 et 16 décembre derniers.

Voici les nageurs du Club Mustang qui ont fait plusieurs podiums dans les différentes épreuves.

Catégorie 11-12 ans

Guillaume St-Arnauld (5 médailles)

Félix Poitras (3 médailles)

Matisse Chawky (4 médailles)

Joelle Dubé (1 médaille)

Anaïs Brulée (1 médaille)

Émy Dugal (3 médaille)

Catégorie 13-14 ans

Guillaume St-Arnauld (1 médaille)

Théo Van Wolvelaer (1 médaille)

Martine Sorel (5 médailles)

Laurie Dubé (1 médaille)

Catégorie 15 ans et plus

Grégoire Paré (5 médailles)

Clovis Marion (4 médailles)

Nicolas Périard (3 médailles)

Thierry Durocher (1 médaille)

Carolane Desbiens (2 médailles)

Stéphanie Trépanier (1 médaille)

Eugénie Charron (2 médailles)

Judith Sorel (1 médaille)

Ariane Labbé (1 médaille)