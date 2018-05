Plusieurs mesures pour améliorer la sécurité routière à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie reçoit régulièrement des demandes de citoyens qui aimeraient qu’un afficheur de vitesse soit installé temporairement sur leur rue pour inciter les automobilistes à rouler plus lentement. Ces équipements sont donc très en demande et la liste d’attente s’allonge et c’est pour cette raison que le conseil a octroyé un contrat pour acheter six nouveaux afficheurs de vitesse qui pourront être utilisés au besoin partout sur le territoire. Ainsi, lors de l’assemblée publique du 8 mai dernier, une commande a été donnée à la compagnie Trafic Innovation pour un montant de 28 844,91 $, alors que, pour l’installation de ces afficheurs, il faut prévoir une dépense de 9 500 $.

Lors de cette même séance tenue en la salle du conseil, les élus ont annoncé l’installation de nouveaux panneaux de signalisation sur certaines rues, ainsi que leur intention de réduire la limite de vitesse à 60 km/h sur la rue Principale (entre la rue Bertrand et les limites de la municipalité de Saint-Amable) et baisser la limite de vitesse à 30 km/h sur la rue Daigneault, dans la zone du parc Jules-Choquet.

Il est intéressant de noter à ce sujet que la Ville et l’organisme Nature-Action Québec se sont associés pour offrir un nouveau programme de sécurité routière destiné aux jeunes de 3e et 4e années du primaire. Ils seront sensibilisés aux règles à respecter pour se déplacer en sécurité, en plus de découvrir les avantages de se rendre à l’école à pied ou en vélo. Ce projet est inspiré du concept « À pied, à vélo, ville active » de Vélo Québec et il a bénéficié d’une subvention dans le cadre du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec.

Rappelons en terminant que la Municipalité a mis en place l’an dernier le programme Rue conviviale, une solution combinant l’engagement citoyen et l’implantation de mesures physiques à l’intention des citoyens préoccupés par la vitesse dans les rues. Cette initiative repose sur l’engagement de 51 % des propriétaires à conduire lentement en présence d’enfants qui jouent dans la rue ou de marcheurs, cyclistes, etc. À cela s’ajoutent des aménagements physiques favorisant une réduction de la vitesse de l’ensemble des automobilistes.

NOUVELLE SIGNALISATION

Le conseil annonce l’installation des nouveaux panneaux de signalisation suivants: pour interdire le stationnement en tout temps dans la placette de la rue des Glaïeuls, des panneaux « stationnement interdit » seront installés à cinq endroits différents dans la placette; pour interdire tout arrêt sur la rue Coulombe, à proximité de l’intersection de la rue Principale, afin de faciliter la circulation des véhicules et accroître la sécurité, des panneaux « arrêt interdit, d’ici au coin » seront installés des deux côtés de la rue Coulombe, sur une distance de 20 mètres à partir de la rue Principale; des panneaux « stationnement interdit » seront installés des deux côtés de la rue des Pervenches, à proximité de l’intersection du chemin du Fer-à-Cheval; des panneaux « d’arrêt interdit » seront installés à différents endroits du côté impair du chemin du Fer-à-Cheval, de la rue Nobel au boulevard des Hauts-Bois; des panneaux « stationnement 20 minutes, 6 h 30-16 h, jours de classe », seront installés sur une distance de 14 mètres en aval du passage pour écoliers, du côté pair du boulevard des Hauts-Bois, à l’intersection de la rue Gilles-Vigneault.

En raison de l’aménagement d’un passage pour piétons et bicyclettes face au 1103, boulevard N.-P.-Lapierre, à l’intersection de la rue Huet, avec des bandes de passage jaunes, des panneaux de « passage pour piétons et bicyclette » seront installés à chaque extrémité; en raison de l’aménagement d’un passage pour piétons et bicyclettes sur le boulevard Armand-Frappier, à l’intersection de la place de Blois, avec bandes de passage jaunes, des panneaux « passage pour piétons et bicyclettes » seront installés à chaque extrémité du passage pour piétons et bicyclettes et des panneaux « stationnement interdit » seront installés du côté pair, 10 mètres en amont.

Aussi, des panneaux « stationnement interdit » seront installés sur l’avenue Jules-Choquet, de façon à créer des zones de stationnement interdit aux endroits suivants: du côté impair, en marge latérale du 1593, chemin du Fer-à-Cheval; du côté pair, entre le 240 et le 256, avenue Jules-Choquet; du côté impair, entre le 259 et le 265 de cette même avenue; du côté pair, entre le 264 et le 274; du côté impair, devant le 275; du côté pair, entre le 284 et le 286; du côté impair, entre la marge latérale du 1589, rue Borduas et du 307, avenue Jules-Choquet; du côté pair, entre le 320 et le 332, de cette même avenue; du côté impair, entre le 337 et le 343; du côté pair, entre le 364 et le 372; du côté pair, entre le 412 et le 430; du côté pair, entre le 488, avenue Jules-Choquet et la rue Principale. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)