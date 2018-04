Plusieurs joueurs de football des Lynx du cégep Édouard-Montpetit honorés

Crédit photo : Nicolas Gariépy

Lors du banquet annuel de la formation de football des Lynx du Cégep, le 8 avril 2018, plusieurs étudiants-athlètes ont eu droit à de brillantes récompenses.

L’événement avait lieu à l’hôtel Sandman de Longueuil et était animé par le chroniqueur à RDS Mathieu Jolivet.

Hommage à l’ancien Lynx Christophe Normand

L’organisation des Lynx a profité de l’occasion pour rendre hommage à un de ses anciens, Christophe Normand, qui a signé, le 21 février 2018, un contrat avec les Eskimos d’Edmonton de la division Ouest de la ligue canadienne de football, où il pourra poursuivre sa brillante carrière.

L’athlète a amorcé son parcours collégial parmi les Lynx d’Édouard-Montpetit en 2009. Dès sa première saison, le porteur de ballon partant a excellé avec une récolte de 225 verges en 43 portées et trois touchés et sa moyenne de 5,2 verges par portée. À sa deuxième saison, il a obtenu 144 verges sur 39 courses et un majeur. Sa carrière collégiale a été marquée par sa contribution de 11,5 plaqués sur les unités spéciales.

Il a exposé son potentiel une fois de plus au sein du Rouge et Or de l’Université Laval en 2012 et en 2013. En 2014, il est invité à un premier camp d’évaluation pour la Ligue canadienne de football à London, en Ontario, ce qui lui vaudra une invitation officielle au camp de la LCF quelques mois plus tard. Six des neuf équipes de la LCF démontrent de l’intérêt à son égard, mais finalement, il est repêché par les Blue Bombers de Winnipeg en 4e ronde et le 33e joueur au total. Au sein de cette équipe, au cours de la saison dernière, il a participé à 18 matchs où il a réalisé deux portées pour 21 verges, 7 réceptions pour 33 verges et 6 plaqués.

Liste des récipiendaires

Prix RSEQ – Mérite académique

Antoine Julien (Sciences de la nature)

Montréal

Recrue de l’année

Jacob Dufort (Sciences de la nature)

Repentigny

Joueur par excellence de la ligne offensive

Cédric Tortorici Beddia (Sciences humaines : profil individu)

Joueur par excellence de la ligne défensive

Tommy Mercier (Techniques de maintenance d’aéronefs)

Sainte-Julie

Joueur des unités spéciales

Olivier Claveau (Sciences de la nature : sciences de la santé)

Sainte-Julie

Joueur offensif par excellence

Anthony Robichaud (Sciences humaines, profil Administration – avec mathématique)

Sainte-Julie

Joueur défensif par excellence

Jahson Lafontant-Denis (Gestion de commerces)

Longueuil

Lynx par excellence

Benjamin Messier (Sciences humaines, profil Monde – avec mathématique)

Saint-Hyacinthe

(Source : cégep Édouard-Montpetit)