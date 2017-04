Plusieurs chantiers à Sainte-Julie au cours des prochains mois

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie informe la population que plusieurs chantiers se dérouleront sur le territoire au cours des prochains mois, autant sur le réseau routier que dans certains parcs.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ROUTIER

Sur le réseau routier, les principaux chantiers seront les suivants :

 Reconstruction de l’avenue Jules-Choquet : L’avenue Jules-Choquet sera reconstruite en entier. Outre le remplacement des conduites d’aqueduc et des interventions sur les égouts sanitaire et pluvial, le projet prévoit une reconfiguration complète de la chaussée incluant notamment une piste cyclable unidirectionnelle de chaque côté, des saillies de trottoir aux endroits névralgiques, une plantation d’arbres et un système d’éclairage à la fois efficace et harmonieux. Les travaux s’échelonneront de la mi-avril au début septembre selon un phasage conçu pour minimiser les impacts sur les riverains et la circulation dans le secteur.

 Travaux sur les rues Savaria, Provost, Gauthier et Décarie : Le secteur des rues Savaria (de montée Sainte-Julie à Gauthier), Gauthier (de Savaria à Provost), Décarie (de Provost à Savaria) et Provost sera l’hôte de travaux visant à implanter un nouveau collecteur pluvial, remplacer les conduites souterraines, installer des luminaires et aménager un trottoir ou des bandes cyclables sur certains tronçons. Les travaux s’échelonneront du début mai au début octobre 2017. Pendant ce temps, les aires de jeux du parc Arthur-Gauthier seront accessibles et protégées par une clôture rigide. Le terrain de soccer sera toutefois fermé. Une deuxième couche d’asphalte sera installée en 2018.

 Réfection des rues Duvernay, F.-X.-Garneau et Principale : Des travaux majeurs seront réalisés dès l’été 2017 sur la rue Duvernay et sur une partie des rues F.-X.-Garneau et Principale. Les travaux prévus consistent en la mise à niveau d’une partie des réseaux d’égouts dans le secteur et incluront notamment le remplacement de la conduite d’aqueduc. Le projet comprend également la réfection complète du pavage et l’implantation d’une nouvelle configuration de chaussée visant à confirmer la vocation résidentielle de ces rues et à accroître la sécurité des différents usagers de la route. Les riverains seront conviés à une rencontre d’information à la fin avril. La Ville leur présentera alors la description des travaux, l’échéancier, etc.

 Réaménagement du Vieux-Village : L’aménagement de la place publique dans le Vieux-Village sera complété durant le mois de mai avec la réalisation de travaux électriques, la mise en fonction d’une fontaine, l’installation de pavé uni aux intersections ainsi que la plantation d’arbres et de végétaux. De plus, des déficiences observées sur les nouveaux aménagements seront corrigées par la même occasion.

 Asphaltage de la rue Borduas : L’application de la deuxième couche d’asphalte sur la rue Borduas, entre les rues Simone-De Beauvoir et de Dieppe, sera effectuée après la fin des classes.

 Asphaltage du prolongement du boulevard Armand-Frappier et de la rue de Murano : L’application de la deuxième couche d’asphalte sur le prolongement du boulevard Armand-Frappier et de la rue de Murano sud dans le secteur du nouveau terminus sera effectuée au cours de l’été 2017.

 Interventions sur la rue Charlebois : Entre la mi-avril et le début septembre, l’asphalte sera pulvérisé sur la rue Charlebois et la rue sera rechargée avec de la pierre concassée.

Ces différents chantiers seront balisés avec une signalisation indiquant les chemins de détour et les modalités d’accès aux commerces localisés dans les zones de travaux. Il sera aussi possible de suivre l’évolution des chantiers et de connaître les trajets de détour sur le site Internet de la Ville de Sainte-Julie.

TRAVAUX DANS LES PARCS

Les chantiers qui se dérouleront dans les parcs seront les suivants :

 Réaménagement du parc Jules-Choquet : Le parc Jules-Choquet sera réaménagé dans son ensemble avec le renouvellement des aires de jeu, sentiers, éclairage, etc. Les travaux débuteront après les vacances de la construction et dureront environ 6 semaines. Le parc sera donc fermé pendant cette période. Les organisations sportives concernées ont été rencontrées par le Service des loisirs afin de planifier le déploiement de solutions alternatives.

 Renouvellement des aires de jeux au parc Ringuet : Au cours du mois de mai, les deux aires de jeux présentes au parc Ringuet seront réaménagées.

 Implantation d’un corridor forestier le long de la piste cyclopédestre du Grand-Coteau : Un corridor forestier composé de plus de 1 200 arbres sera aménagé le long de la nouvelle piste cyclopédestre qui relie les parcs Armand-Frappier et Desrochers. Le projet inclut également l’ajout d’aires de repos, de signalisation et d’une aire de détente. Les travaux de plantation seront réalisés d’ici la fin de l’été. Les aménagements seront quant à eux terminés à l’automne.

La Ville de Sainte-Julie remercie les citoyens pour leur compréhension et leur patience et les invite à encourager les commerçants localisés dans les différentes zones de travaux.