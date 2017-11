Plusieurs changements aux comités et commissions à Sainte-Julie.

Crédit photo : Archives

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le 21 novembre dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Au lendemain des élections municipales, plusieurs dossiers ont changé de main. Ainsi, les élus ont nommé la mairesse Suzanne Roy à titre de déléguée de la Ville au conseil d’administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, en plus de nommer la conseillère Nicole Marchand à titre de déléguée substitut. Aussi, puisque la mairesse Suzanne Roy a été élue préfet de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville, les élus ont désigné le conseiller Mario Lemay à titre de représentant de la Ville au sein du conseil de la MRC. De plus, la mairesse Suzanne Roy ainsi que les conseillers Normand Varin et André Lemay siégeront à titre de délégués de la Ville au conseil d’administration de la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, alors qu’Isabelle Poulet est nommée substitut. Le conseil a également choisi les membres qui siégeront sur les différents comités et commissions (voir tableau ci-dessous). Finalement, le conseiller Mario Lemay a été désigné maire suppléant pour les mois de novembre et décembre 2017 ainsi que janvier 2018.

• La Ville s’affaire à terminer l’aménagement du parcours d’exercice aménagé à proximité de la piste cylopédestre du Grand-Coteau, près de la rue Comtois. L’inauguration officielle sera effectuée au printemps, lorsque les travaux seront terminés. Lors de l’assemblée publique, le conseil a également annoncé son intention d’adopter prochainement un règlement pour construire des jeux d’eau dans le parc Joseph-Véronneau. Il est à souligner qu’un projet de réfection du parc du Sorbier figure également sur la table à dessin, entre autres.

• Le conseil a autorisé le dépôt de demandes d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière pour les trois projets suivants : À pied, à vélo, Ville de Sainte-Julie active; Ajout de feux clignotants aux passages pour piétons, écoliers et cyclistes aux intersections non protégées par des arrêts obligatoires ou des feux de circulation; Installation d’afficheurs de vitesse permanents.

• Les élus ont accordé les aides financières suivantes : 1 353 $ à l’École de karaté Sankudo dans le cadre du volet 6 « Soutien aux bénévoles par l’engagement d’une ressource administrative »; 1 200 $ à l’Association du baseball amateur de Sainte‑Julie; 10 000 $ à la Clé des champs Sainte-Julie pour son fonctionnement pour l’année 2017; 11 000 $ au Club de soccer de Sainte-Julie pour l’engagement d’une ressource administrative; Un total de 2 075 $ à plusieurs jeunes athlètes.

• Le conseil a adopté les projets de règlement suivants : Diverses modifications au Plan particulier d’urbanisme (PPU) de l’Entrée de ville Nord (une séance de consultation publique se tiendra le 18 décembre à 19 h en la salle du Conseil à l’hôtel de ville); Modifications à la tarification de certains biens, services ou activités de la Ville de Sainte-Julie, notamment : le coût de la vignette pour le stationnement de nuit; les mises à jour des taux relatifs aux salaires des employés; l’ajout de tarifs pour la location des gymnases au Centre multisports régional; le retrait des tarifs du compte de taxes; ces tarifs seront inclus dans le prochain règlement décrétant les taux de taxation pour l’année 2018. Parmi les autres projets de règlement, on retrouve : Officialiser le projet de stationnement de nuit sur rue avec vignette; Interdire la distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de détail; Payer le coût des travaux de construction d’une aire de jeux d’eau incluant les accessoires dans le parc Joseph-Véronneau; Payer le coût des travaux de réfection de la rue Nobel, du 2001, rue Nobel au chemin du Fer-à-Cheval; Autoriser une nouvelle place d’affaires, soit : « Bazar chez Mireille », dans le parc industriel Coulombe et en autoriser les usages; Inclure la propriété du 1718, rue Principale, où se trouvait la Maison de l’Entraide, dans la zone commerciale du Vieux-Village.

• Les élus ont adopté des règlements pour : Permettre la construction d’un bâtiment de 18 logements, répartis sur trois étages, avec un stationnement souterrain, sur la rue Principale. Le bâtiment serait implanté sur deux terrains où se trouvent actuellement deux résidences unifamiliales isolées, soit celles du 1475 et 1479, rue Principale, lesquelles seraient démolies dans le cadre du projet; Permettre des bâtiments de sept étages selon certaines conditions, ainsi qu’à modifier les normes de stationnement et de la composition structurale du bâtiment du projet Azur; Autoriser, en zone industrielle, la construction de bâtiments industriels jumelés en deux phases, à condition que le mur mitoyen du premier bâtiment construit soit recouvert d’un matériau de revêtement extérieur autorisé; Modifier le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’y ajouter des dispositions permettant d’évaluer la hauteur supérieure à cinq mètres des garages détachés accessoires à l’usage résidentiel. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)

Les élus qui siégeront sur les différents comités et commissions

Comité consultatif d’urbanisme : Isabelle Poulet, présidente, et Mario Lemay; Comité de la sécurité publique : Isabelle Poulet et Nicole Marchand; Comité de toponymie : Nicole Marchand, présidente, et Normand Varin; Commission de suivi du transport en commun : André Lemay et Claude Dalpé; Commission des finances : Mario Lemay, président, et Lucie Bisson; Comité de l’environnement : Lucie Bisson, présidente, et Amélie Poirier, Comité de travail de la carrière : Suzanne Roy, présidente, ainsi que Lucie Bisson et Amélie Poirier; Comité du régime de retraite des employés : Normand Varin; Comité du Vieux-Village, du patrimoine et de la culture : Isabelle Poulet, présidente et Amélie Poirier; Comité des politiques citoyennes – Famille et jeunesse : Nicole Marchand, présidente, et André Lemay; Comité d’embellissement horticole : Amélie Poirier, présidente, et Mario Lemay; Comité du plan d’action à l’égard des personnes handicapées : André Lemay, président, et Nicole Marchand; Commission des loisirs et Table de concertation des organismes : Claude Dalpé, président, et Isabelle Poulet; Comité du Prix des Grands Julievillois : André Lemay et Claude Dalpé; Comité de démolition : Normand Varin, président, ainsi qu’Isabelle Poulet et Mario Lemay; Comité de la politique culturelle : Isabelle Poulet et Mario Lemay; Office municipal d’habitation de Sainte-Julie : Normand Varin; Maison des jeunes : Normand Varin; Table d’harmonisation du parc du Mont-Saint-Bruno : Lucie Bisson; Chambres de commerce : Amélie Poirier; Comité de la Journée de la famille : Lucie Bisson et Claude Dalpé; Les Ambassadeurs, corps de tambours et clairons : Lucie Bisson; Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) : Claude Dalpé et Lucie Bisson; Association québécoise du loisir municipal : Nicole Marchand et Amélie Poirier; Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu : Normand Varin; Conseil d’administration de la Régie intermunicipale du centre multisports régional : Suzanne Roy et Claude Dalpé, ainsi qu’Amélie Poirier (substitut); Réseau québécois des Villes et Villages en santé : Nicole Marchand et Amélie Poirier; Je bouge avec mon doc : Amélie Poirier.