Plusieurs années d’entraînement récompensées au Club de taekwondo de Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le vendredi le 2 juin dernier au Centre éducatif Chante plume a eu lieu un passage de grade de ceintures noires. Après plusieurs années d’entraînement, quatre élèves ont mérité de nouveaux grades. Sabrina Guilbault obtenait sa ceinture noire 1er dan, Alexandre Demers, sa ceinture noire 2e dan, Alexandre Morin sa ceinture noire 3e dan et Myriam Roussy sa ceinture noire 3e dan. Mario Dudemaine, directeur technique et président du Club de taekwondo de Varennes, a tenu à souligner leur persévérance. « Je suis fier de mes élèves pour leur cheminement personnel qui comprend les aspects physique, mental et social. Le taekwondo pour ma part n’est pas seulement des coups de pieds, c’est mode de vie au quotidien. Ma joie est que le club existe depuis 1994 et plus de 34 élèves ont obtenu une ceinture noire et plusieurs dan au fil des ans. Félicitations aux gradués de la part de tous membres du Club de taekwondo de Varennes. »