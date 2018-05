Plusieurs activités gratuites à Sainte-Julie pour souligner la Semaine québécoise des familles

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie invite la population julievilloise à partager de bons moments en famille en participant notamment aux activités gratuites proposées dans le cadre de la Semaine québécoise des familles.

Cette année, la Semaine québécoise des familles se déroule du 14 au 20 mai 2018 sous le thème « La famille, c’est ça qui compte ». Encore une fois, la Ville et certains organismes locaux offrent des activités gratuites destinées aux familles :

Cinéclub ONF

Les jeunes âgés de 4 ans et plus sont attendus le mardi 15 mai à 18 h 30 à la bibliothèque alors qu’on y présentera cinq courts métrages de l’Office national du film. C’est gratuit et il suffit de se présenter.

Heure du conte pour les 6 à 9 ans en compagnie des parents

Les membres de la bibliothèque âgés de 6 à 9 ans sont conviés à la bibliothèque accompagnés de leurs parents le vendredi 18 mai à 18 h 30 pour une édition spéciale de l’heure du conte. Histoires et bricolage sont au programme. L’inscription obligatoire se fait en ligne, au comptoir de l’aide au lecteur ou au 450 922-7070.

Atelier de cuisine parent-enfant

Les enfants âgés de 6 ans et plus et leurs parents apprendront à cuisiner des boules d’énergie, sorte de barres granolas miniatures, le samedi 19 mai à l’école secondaire du Grand-Coteau. Deux périodes sont offertes, soit de 13 h à 14 h ou de 14 h à 15 h. Les personnes intéressées doivent s’inscrire par téléphone au 450 922-7122.

Badminton parent-enfant

Les duos formés d’un enfant et d’un parent pourront jouer gratuitement au badminton à l’école secondaire du Grand-Coteau le samedi 19 mai de 13 h à 17 h. Les autres joueurs devront débourser 2 $ pour un enfant et 3 $ pour un adulte.

Bain libre familial

Les membres d’une même famille pourront se baigner gratuitement à la piscine intérieure le samedi 19 mai de 14 h 30 à 16 h 25.

Cani-marche en famille

L’Association des propriétaires de chiens de Sainte-Julie organise une cani-marche le samedi 19 mai de 10 h à 11 h afin de souligner la Semaine québécoise des familles. Tous les propriétaires de chiens sont invités. Le départ et le retour auront lieu au parc Edmour-J.-Harvey. Les participants doivent prévoir de l’eau et des sacs pour ramasser les excréments de leur animal. L’activité sera annulée en cas de forte pluie.

Pour en savoir plus sur la Semaine québécoise des familles, il suffit de visiter le www.quebecfamille.org/.