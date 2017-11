Plusieurs activités gratuites à Sainte-Julie pour la Journée nationale de l’enfant le 18 novembre

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle célèbrera la Journée nationale de l’enfant en proposant une foule d’activités gratuites pour les petits le samedi 18 novembre.

La Ville de Sainte-Julie, qui possède la certification Municipalité amie des enfants, souhaite ainsi promouvoir les droits des petits par le biais d’activités telles que des ateliers créatifs, du patinage libre, une fresque collective, des activités en gymnase et une baignade libre.

Voici la liste détaillée des activités :

Ateliers créatifs

 Quoi : ateliers de bricolage animés de manière amusante.

 Pour qui : enfants de 6 à 9 ans membres de la bibliothèque

 Quand : à 10 h 30 (environ 1 h)

 Où : à la bibliothèque municipale (1600, chemin du Fer-à-Cheval)

Patin libre

 Quoi : séance de patinage libre où le casque protecteur est obligatoire pour les 12 ans et moins et fortement suggéré pour les 13 ans et plus.

 Pour qui : toute la famille

 Quand : de 11 h 20 à 12 h 40

 Où : glace Letang (201, boulevard Armand-Frappier)

Badminton libre

 Quoi : les enfants accompagnés d’un adulte sont invités à venir jouer au badminton de façon libre dans les gymnases de l’école secondaire.

 Pour qui : toute la famille

 Quand : de 13 h à 17 h

 Où : École secondaire du Grand-Coteau (2020, rue Borduas)

Fresque collective

 Quoi : l’animatrice Véronique Paquette, professeure d’arts plastiques, invitera les enfants à dessiner leurs droits dans le cadre d’une fresque collective.

 Pour qui : tous les enfants

 Quand : de 13 h à 15 h

 Où : École secondaire du Grand-Coteau (2020, rue Borduas)

Baignade libre

 Quoi : bain libre à la piscine intérieure

 Pour qui : toute la famille

 Quand : 14 h 30 à 16 h 25

 Où : Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (2080, rue Borduas)