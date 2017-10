Plusieurs activités à la bibliothèque de Sainte-Julie pour souligner la Semaine des bibliothèques

Crédit photo : iStock

La 19e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec se tiendra cette année du 21 au 28 octobre sous le thème Ma biblio, un monde à raconter! Pour l’occasion, la bibliothèque de Sainte-Julie a prévu des activités pour rappeler le rôle important qu’elle joue dans sa communauté et surtout, dans le quotidien des citoyens.

 Jusqu’au 31 octobre – Procurez-vous un livre bonbon

 Jusqu’au 29 octobre – Concours de décoration de citrouilles

Les membres de la bibliothèque peuvent venir porter leur citrouille décorée et non vidée à la bibliothèque. Des chèques-cadeaux seront tirés au hasard le 30 octobre. Le formulaire d’inscription est disponible au comptoir de l’aide au lecteur et sur le site Internet de la Ville.

 Samedi 21 octobre à 10 h 30 – Heure du conte pour les 3-5 ans

 Lundi 23 octobre à 10 h 30 – Bébé conte pour les 18 à 36 mois

 Mardi 24 octobre à 19 h – Rencontre avec Sophie Bienvenu, auteure de romans tels que « Et au pire, on se mariera » et « Chercher Sam ». Le public aura l’occasion de découvrir cette auteure qui a quitté le monde de la publicité pour écrire à temps plein après avoir été finaliste au Prix littéraire des collégiens.

 Vendredi 27 octobre à 19 h 30 – Heure du conte de l’Halloween pour les 6 à 9 ans

 Samedi 28 octobre à 10 h 30 – Atelier créatif pour les 6-9 ans

Concours #MaBiblio un monde à raconter

Jusqu’au 28 octobre, les citoyens sont invités à témoigner de l’importance de leur bibliothèque et peuvent courir la chance de remporter l’un des deux chèques-cadeaux de 300 $. Pour participer, il suffit de compléter l’affirmation « Ma bibliothèque, je l’aime parce que… » en témoignant en ligne au http://semainedesbibliotheques.ca/concours.php ou en publiant un texte ou une photo publique sur Facebook, Twitter ou Instagram accompagnés du mot-clic #MaBiblio inspiré par l’affirmation « Ma bibliothèque, je l’aime parce que… ». Pour plus de détails sur la 19e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, visitez le site www.semainedesbibliotheques.ca.