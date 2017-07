Plus qu’une exposition de peinture à la bibliothèque de Sainte Julie!

Crédit photo : Coustoisie

Du 17 juillet au 8 septembre aura lieu une exposition d’œuvres des peintres Lucie Fata, Robert Fortin, Manon Gaudet, Linda Handfield, France Marchand, Jennifer Sunde, Sylvie Tellier et André Thibault, tous de la Montérégie. Tous ont travaillé plusieurs années e.a. avec le peintre André van Melle de Sainte Julie.

Cette exposition a comme particularité que les artistes présentent non seulement leur excellent travail, mais également, en toute intimité, leurs travaux de recherche, d’essai-erreur pour arriver aux peintures finales. Ils montrent ainsi les heures de travail, d’angoisse et de joie qu’ils ont vécues et l’humilité, l’effort d’apprentissage requis pour atteindre leur objectif personnel.

L’amateur d’art aura la satisfaction de trouver des œuvres de haut niveau et l’amateur d’apprentissage de l’art aura en plus, la satisfaction du côté pédagogique de l’activité.

L’exposition à lieu à la Salle Multifonctionnelle de la Bibliothèque qui est accessible du lundi au jeudi de 13 h à 21 h. Le vendredi de 10 h à 21 h. Le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 13 h à 17 h.

Le 5 août, les artistes seront réunis pour vous accueillir lors d’un vernissage, de 14 h à 16 h.