Le plus haut taux de noyades est atteint durant les vacances de la construction…

Crédit photo : SNPN

La Semaine de la prévention de la noyade se déroule jusqu’au 22 juillet, mais la Société de sauvetage du Québec, à l’origine de cette activité, rappelle qu’il est important d’avoir la sécurité en tête tout au long de l’année.

Les vacances de la construction sont synonymes de plaisirs et de réjouissances pour des milliers de Québécois qui affluent vers les étendues d’eau lors de cette période des plus agréables. C’est toutefois durant ces deux semaines qu’on dénombre le plus haut taux de noyades.

Il faut savoir que, chaque année, environ 100 Québécois en moyenne meurent noyés. Heureusement, ce triste bilan s’améliore progressivement puisqu’on dénombrait 125 victimes annuellement durant les années 90, mais 100 est encore un chiffre trop élevé aux yeux des responsables de la Société de sauvetage.

Il ne faut jamais oublier que quelques secondes seulement peuvent être fatales, surtout chez les enfants, et la moitié des noyades chez les enfants de 0 à 12 ans sont survenues dans une piscine résidentielle. À ce propos, la Société de sauvetage du Québec rappelle qu’un aménagement sécuritaire ne suffit pas : il faut également un encadrement adéquat en tout temps.

Un des objectifs principaux de l’organisme est de sensibiliser le public sur ces deux aspects et c’est dans cette optique que la Société a conçu notamment le site www.baignadeparfaite.com dans lequel on peut trouver une foule de trucs et astuces à faire à la maison pour se baigner en toute tranquillité. Les gens peuvent également consulter la réglementation provinciale sur les piscines résidentielles en vigueur depuis 2010.

Prudence aussi sur les cours d’eau

Le beau temps amène aussi son lot de plaisanciers à profiter des cours d’eau et, durant tout l’été, la patrouille nautique de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent navigue sur la rivière Richelieu et le Bassin de Chambly afin d’assurer la sécurité de ceux-ci.

Les policiers vérifient, entre autres, le port de la carte de compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance et les équipements requis à bord. Le service de police précise que l’alcool au volant et les manœuvres dangereuses ne sont pas tolérés.

L’an dernier, des 139 embarcations vérifiées, plusieurs infractions sur la Loi sur la marine marchande ont été signalées, la plupart concernant le port de la veste de flottaison et de documents manquants.

Généralement, ce sont les mêmes scénarios qui se répètent d’année en année…

Un enfant qui échappe à la vigilance de ses parents pour aller récupérer un ballon ou poursuivre la baignade terminée depuis quelque temps…

Un vêtement de flottaison qui est demeuré dans le fond de l’embarcation, car la personne n’avait pas l’intention de sauter à l’eau…

Un verre de trop qui rend les défis plus agréables à relever, mais aussi les réflexes plus lents…

Depuis les années 1990, on observe une tendance à la baisse du nombre annuel de noyades au Québec, signe que les nombreuses campagnes de prévention de la Société de sauvetage ont été fructueuses. Il n’en demeure pas moins que chaque noyade en est indéniablement une de trop; il est donc capital de poursuivre les efforts d’éducation et de sensibilisation auprès du public. (Mention de source : Société de sauvetage du Québec)