Plus d’un million et demi de Québécois sont des proches aidants

Crédit photo : iStock

Au cours des prochains jours se déroulera la Semaine nationale des proches aidants, soit du 5 au 11 novembre prochain. Si leur rôle est essentiel dans notre société, il ne faut pas oublier que leur nombre ne cesse de croître et que leur condition n’est pas toujours facile…

Ainsi, les plus récentes statistiques montrent que 70 % des aidants éprouvent « toujours » ou « parfois » du stress ou de la fatigue en raison de leur rôle, et que 60 % ressentent même de la tristesse. Sur le plan du cheminement de carrière, 10 % des aidants ont refusé un nouveau travail ou une promotion ou n’ont pas tenté de le décrocher à cause de leurs responsabilités d’aidant.

Cette situation touche beaucoup de gens autour de nous puisque le quart de la population québécoise âgée de 15 ans et plus était proche aidant, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), une condition qui touche environ un million et demi de personnes à travers la province. À l’échelle du pays, un peu plus de huit millions de Canadiens, soit 28 % des personnes de 15 ans et plus, avaient fourni de l’aide ou des soins à un proche pour un problème de santé de longue durée.

C’est généralement par amour que l’on prend cet engagement moral et volontaire qui peut sembler tout naturel, mais l’étude Portrait des proches aidants et les conséquences de leurs responsabilités d’aidant, publié par l’ISQ en 2015, précise qu’environ 40% des répondants considéraient ne pas avoir eu le choix d’assumer ce rôle qui ne va pas sans conséquences.

Un répit à son tour!

Toujours selon ce Portrait, 70% des répondants ont éprouvé un stress pouvant être lié à la détérioration de l’état de santé de leur proche, à la satisfaction de leurs besoins et à la gestion de leurs propres émotions, car cette même étude spécifie que cet engagement s’accompagne de bouleversements autant pour l’aîné que pour le proche aidant.

Le Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels (ROMAN/Appui Montérégie) estime que le nombre d’aidants en Montérégie est de plus de 153 300, dont plus de 70 000 pour le seul secteur Est qui comprend notre région, c’est-à-dire la MRC de Marguerite-D’Youville.

Tout comme l’an dernier, le ROMAN/Appui Montérégie invite la population à profiter de cette semaine nationale pour soutenir un proche aidant en lui offrant par exemple du répit à son tour, un repas chaud ou un coup de main pour l’entretien. Toute aide apportée à un aidant contribuera à réduire la pression momentanément et aidera ce dernier à se maintenir en équilibre, ajoute l’organisme.

Quelques statistiques…

• 16 % des personnes de 45 à 64 ans prennent soin d’un proche;

• 20 % à 30 % d’entre elles sont dépressives ou finissent par le devenir;

• Venir en aide à un conjoint âgé augmenterait de 60 % les risques de décès chez la personne aidante;

• Un aidant sur deux offrent des soins depuis plus de cinq ans, et ce à des personnes avec un profil lourd (Lavoie et al., 1995);

• Actuellement, l’aide prodiguée par les aidants familiaux représente cinq milliards de dollars par année (Fast & Frederick, 1999);

• Une étude américaine (Schulz & Beach, 1999) a même révélé que le risque de mortalité augmenterait de 63% chez les aidants durant les quatre premières années de la prise en charge à domicile;

• Bien que les femmes aidantes soient plus nombreuses que les hommes aidants, il demeure que de plus en plus d’hommes sont engagés dans les soins. Au Canada, il y aurait 40% d’hommes aidants, en grande majorité des époux âgés (Frederick & Fast, 1999);

• Une étude (Ducharme et al.) menée auprès de 323 conjoints âgés recrutés dans trois régions du Québec, indique que près de 39% des époux âgés offrent des soins personnels à leur épouse à tous les jours ou quelques fois par semaine. (Mention de source : L’Appui Montérégie)

Le service Info-aidant

Info-aidant est un service d’écoute, d’information et de références professionnel, confidentiel et gratuit. Il s’adresse aux proches aidants d’aînés et à leur entourage, mais aussi aux intervenants, professionnels de la santé et employeurs.

L’Appui a mis en place le service Info-aidant en novembre 2012. Depuis, les conseillers ont effectué 17 005 interventions, dont plus de 7 500 en 2015-2016. Les conseillers aux proches aidants possèdent tous une formation en relation d’aide et ils bénéficient d’un programme de formation continue, de mentorat et de soutien clinique. Ceci permet d’offrir aux proches aidants un service maximisé sur le plan de la qualité, en leur donnant les informations et références les plus complètes possible et adaptées à leur situation.

Info-aidant, c’est un service régionalisé qui opère grâce à un numéro intelligent. L’appelant est automatiquement dirigé vers le conseiller de sa région si celui-ci est disponible. Sinon, il est mis en relation avec l’antenne nationale du service.

Un accompagnement précoce permet de prévenir l’épuisement des proches aidants. En tant que professionnels, intervenants ou employeurs, vous pouvez contacter Info-aidant pour obtenir des informations et références qui vous seront utiles pour soutenir les proches aidants que vous rencontrez dans votre pratique ou votre milieu de travail.

Vous pouvez également les référer à ce service qui leur offre un point d’accès unique aux ressources et informations qui leur sont destinées. (Mention de source : L’Appui Montérégie)