Plus de 800 personnes attendues au premier Triathlon de Boucherville

Le Duathlon passe dans les ligues majeures

Après un premier duathlon réussi l’an dernier, l’événement est de retour cette année en y ajoutant un volet triathlon. L’ouverture, en septembre, du nouveau centre aquatique de Boucherville n’est pas une coïncidence.

Le Duathlon-Triathlon de Boucherville arrive rapidement. C’est en effet le 1er octobre prochain que les Bouchervillois et athlètes d’ici et d’ailleurs sont invités à courir, à pédaler, et à nager pour le plaisir, pour la forme et pour amasser des fonds destinés à trois organismes humanitaires : le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Maison de soins palliatifs Source Bleue et la Fondation du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier.

L’événement sportif mêlant deux ou trois disciplines s’adresse aux amateurs de tous les calibres et également aux athlètes plus performants. En effet, le duathlon, sous l’égide de Triathlon Québec, passe cette année dans les ligues majeures, puisqu’en plus du volet récréatif, il fera partie du circuit de la Coupe duathlon Québec qui servira de qualification en vue des Championnats du monde 2018 au Danemark.

Pour monsieur et madame Tout-le-Monde

« Nous souhaitons que l’événement sportif et caritatif soit le plus populaire possible, dans le sens d’accessibilité. Il y a plusieurs années, la Ville de Boucherville tenait un tournoi de golf-bénéfice. Je trouvais dommage que ce type d’activité ne puisse s’adresser à tous puisqu’elle avait lieu en semaine, durant une journée complète, et que le prix était élevé », précise le maire Jean Martel.

L’objectif minimal est de réunir plus de 800 personnes et de récolter 33 000 $ de profits (plusieurs commanditaires ont déjà embarqué dans le projet) qui seront partagés à parts égales entre les trois organismes bénéficiaires. L’an dernier, 22 000 $ avaient été amassés.

Les participants ont le choix de s’inscrire dans différents types de parcours individuel ou en équipe, dans les circuits pour enfants, découverte, sprint ou olympique. Le parcours de course à pied se fera autour du parc De la Rivière-aux-Pins. Le départ de l’épreuve vélo sera donné sur le boulevard du Fort-Saint-Louis, devant l’hôtel de ville. Les coureurs se dirigeront vers le boulevard industriel, pour ensuite courir vers de Mortagne, revenir sur du Fort-Saint-Louis pour terminer au Parc de la Mairie.

Participation citoyenne

Parce qu’il dit prôner la participation citoyenne, des représentants d’organismes sont impliqués dans l’organisation du Triathlon-duathlon. Ils sont du club de course Les Courailleux, du club Mustang, du club cycliste ainsi que des trois organismes bénéficiaires.

Une vieille idée, un nouvel événement

Le maire Martel mijotait depuis longtemps le projet de réaliser un triathlon. Sportif dans l’âme, adolescent, il pratiquait entre autres le soccer, le badminton, le ski et le vélo. Vers l’âge de 27 ans, alors qu’il travaillait dans une grande firme d’avocats, « à force de presser sur le citron», se rappelle-t-il, il souffre d’une mononucléose. « J’ai alors voulu me remettre en forme et j’ai commencé à nager à la piscine municipale de Boucherville. Mais je trouvais que ça manquait défi, alors je me suis dit, pourquoi ne pas y combiner la course à pied, et tant qu’à faire, le vélo.»

C’est à cette époque que lui est venue l’idée de participer à des triathlons et aussi d’en organiser un. « J’ai compris que le sport est un grand élixir de qualité de vie », conclut le maire qui veut maintenant faire la promotion des saines habitudes de vie tout en servant de belles causes humanitaires.

Inscription et renseignements au boucherville.ca/triathlon