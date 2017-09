Plus de 60 millions de dollars remis au RTL pour l’amélioration du service à la clientèle et l’acquisition de nouveaux autobus

Crédit photo : RTL

Après l’annonce d’un premier investissement de plus de 62 millions de dollars par les gouvernements du Canada et du Québec pour la réalisation de 34 projets, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) salue la confirmation d’un deuxième investissement de plus de 60 millions de dollars dans le cadre de la seconde phase du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun (FITC).

Ce soutien financier aura des impacts positifs tangibles pour la clientèle du RTL. Concrètement, ils permettront:

l’acquisition de 38 nouveaux autobus hybrides climatisés, assurant ainsi un plus grand confort lors des chaudes journées d’été ; l’acquisition de 4 nouveaux autobus électriques de petite taille qui permettra, entre autres, de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), conformément aux orientations de développement durable du RTL ; la poursuite du déploiement du nouveau système d’information en temps réel Chrono sur l’ensemble du réseau du RTL. Grâce à cette technologie de pointe, la clientèle du RTL peut maintenant planifier plus facilement ses déplacements via une application mobile.

« Nous nous réjouissons de l’importance qu’accordent les gouvernements du Canada et du Québec au transport en commun. Ce nouvel investissement de 60 M$ se traduira par une qualité de service rehaussée et une efficience accrue pour le RTL. Les projets qui seront réalisés grâce à la seconde phase du FITC permettront d’offrir aux citoyens de l’agglomération de Longueuil des équipements et des véhicules modernes », a déclaré la présidente du conseil d’administration du RTL, Colette Éthier.

Des montants seront également alloués à la réalisation d’une étude portant sur des projets de supports à vélos sur les autobus, de mise en place de stationnements incitatifs ainsi que d’ajout de voies réservées dans l’agglomération de Longueuil.

(Source : RTL)