Plus de 60% des contraventions remises à des conducteurs de l’extérieur du territoire

À Varennes

Plusieurs conducteurs le savent déjà, mais les statistiques de la cour municipale régionale de la MRC Marguerite-D’Youville le confirment, les policiers ont à l’œil les automobilistes, à Varennes.

En 2017, les patrouilleurs de la Régie intermunicipale Richelieu Saint-Laurent ont intercepté 5146 conducteurs sur le territoire de la Ville de Varennes. De ces fautifs, 38 % seulement étaient des résidents de Varennes alors que 62 % étaient des conducteurs de l’extérieur de la Ville, dont 20 %, des résidents de la MRC Marguerite-D’Youville. En comparaison, les policiers ont remis, en 2017, 3863 constats à Sainte-Julie, 953 à Saint-Amable, 896 à Contrecœur, 446 à Verchères et 74 sur le petit territoire de Calixa-Lavallée. Les infractions commises sont diverses, mais la vitesse est majoritairement en cause, les arrêts aussi, tout comme le passage parfois trop rapide aux feux de circulation.

Une autre infraction en hausse est l’utilisation des cellulaires et autres appareils électroniques. Selon Martin Beaudet, directeur du greffe de la cour municipale régionale de la MRC Marguerite-D’Youville, il faut s’attendre à de plus en plus de contestations de ce type d’infractions au cours des prochaines années en raison de l’entrée en vigueur des nouvelles amendes imposées. L’amende pour une première infraction est passée de 80 $ à 300 $ et cinq points d’inaptitude, la seconde coûtera 600 $, des points et une suspension du permis durant trois jours, et la cascade ne fait que grimper lors de récidives.

12 000 constats par an

Bon an mal an, depuis trois ans, selon monsieur Beaudet, environ 12 000 constats sont remis sur le territoire de la MRC Marguerite-D’Youville. 40 % de ceux-ci sont donnés pour des excès de vitesse; 14% concernent des arrêts obligatoires non faits; 7 % au non-respect des feux de signalisation; 4 % en lien avec l’utilisation d’appareils électroniques; et 4 % pour des immatriculations illégales.

Selon les mêmes statistiques, sur environ 15 % des conducteurs pris en défaut, quelque 1800 plaident non coupable, mais la plupart finissent pas modifier leur plaidoyer Au final, seulement 350 causes sont entendues par le juge Yves Briand durant les 55 séances de la cour prévues annuellement.

(Auteur : François Laramée)