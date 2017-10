Plus de 3000 inscriptions aux activités physiques

Les Bouchervillois de 50 ans et plus bougent beaucoup

Les activités physiques offertes aux personnes âgées de plus de 50 ans sont populaires à Boucherville. Il n’y a qu’à faire une visite les jours de semaine au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois ou au Complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier pour le constater.

Les 50 ans et plus bougent beaucoup parce qu’ils veulent s’offrir le plus beau cadeau, c’est-à-dire vieillir en forme pour profiter de la vie, explique la gérontologue Josette Gravier qui a fondé il y a 30 ans l’organisme Action Santé 50 ans et +.

Encore placées dans la catégorie des aînés, les personnes âgées de plus de 50 ans ne ressemblent pas à celles d’il y a 30 ans. La réalité est autre aujourd’hui. « Il y a une évolution dans la façon dont les gens se voient vieillir. Aujourd’hui, les personnes de plus de 60 ans se sentent jeunes. Elles s’habillent jeune. Elles ont une mentalité jeune et elles sont en forme et en bonne santé. Elles voyagent et profitent bien de la vie », soutient Mme Gravier. D’ailleurs, la société japonaise de gériatrie propose que le qualificatif de «personne âgée» ne s’applique qu’aux 75 ans et plus.

Ainsi, les séniors bougent davantage pour vivre plus longtemps en bonne santé. L’offre d’activités physiques à Boucherville suit le rythme, car elle est autant variée qu’imposante : stretching, taiji, tai-chi, aquaforme, gymnastique, danse, volleyball, golf, pétanque et quilles, il y en a pour tous les goûts. Elles ne sont pas axées sur la performance et la compétition, mais sur les bienfaits qu’elles apportent.

Cet automne, les organismes Entre’Aînés, Fadoq, Action santé 50 et +, et le Carrefour des aînés comptabilisent quelque 2016 inscriptions à leurs différentes activités sportives. À cela, il faut ajouter 1 000 autres inscriptions de personnes aînées aux activités sportives offertes par la Ville, en plus de toutes celles qui sont pratiquées individuellement.

Il n’y a pas de doute, les Bouchervillois de 50 ans et plus s’occupent de leur corps.