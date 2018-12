Plus de 3 000 $ remis à La Maison des Enfants de la Montérégie

Crédit photo : Courtoisie

Tout au long du mois de septembre, chaque magasin corporatif Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt au pays a recueilli des dons au profit de l’organisme sans but lucratif ou de l’école publique de son choix pour l’aider à réaliser sa mission ou un projet particulier. Lowe’s Canada a versé un don corporatif équivalant à 50 % de tous les fonds recueillis grâce aux initiatives en magasin, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par magasin. Tous les fonds amassés dans le cadre de la campagne seront remis à plus de 260 organismes communautaires.

Cette année, les employés du magasin RONA Varennes ont choisi de soutenir La Maison des Enfants de la Montérégie, à qui ils ont remis une somme de 3 103,50 $. La Maison offre des services spécialisés aux jeunes de 0 à 18 ans en difficulté et à leur famille.