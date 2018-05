Plus de 2000 personnes ont célébré les 35 ans du Centre sportif Montpetit

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

Plus de 2000 personnes ont décidé de bouger seules, en famille ou entre amis, lors du week-end familial gratuit visant à célébrer les 35 ans du Centre sportif Montpetit.

L’événement, qui permettait aux participants de découvrir une panoplie d’activités offertes au Centre sportif, a été un réel succès. « La réponse a été exceptionnelle et a surpassé franchement nos attentes, confie le directeur du Centre sportif, Éric Bronsard. Les gens étaient enchantés de l’événement. Nous avons accueilli plusieurs nouveaux visages. Le bonheur et la bonne humeur de tous étaient palpables. Pendant la journée du samedi, au cours de laquelle des activités spéciales pour enfants étaient organisées, tant les tout-petits que leurs parents étaient émerveillés par notre travail d’animation et nos installations. »

Parmi les quelque 2000 personnes, plus de 500 enfants ont pris part à la fête du samedi avec les jeux gonflables. « Les gens ont donc réellement décidé de bouger en famille et de découvrir le Centre sportif, ajoute M. Bronsard. Nous les remercions sincèrement de leur participation ! De plus, plusieurs ont essayé pour la première fois le pickleball, un nouveau sport maintenant offert au Centre sportif du Cégep, ce qui a été également un fait saillant de notre grande fête. »

(Source : cégep Édouard-Montpetit)