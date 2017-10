Plus de 200 personnes font la tournée des maisons ancestrales dans le Vieux-Boucherville

L’attrait envers les maisons anciennes ne se dément pas au fil du temps. À preuve, plus de 200 personnes ont participé aux visites d’une dizaine de maisons patrimoniales, organisées sous l’égide de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville le dimanche 22 octobre dernier dans le secteur du Vieux-Boucherville. « Cette journée a suscité l’intérêt et l’admiration de la part des visiteurs envers les maisons ancestrales et leur évolution », a mentionné la présidente de l’organisme, Florence Junca Adenot. À cette occasion, les propriétaires de ces demeures d’une autre époque se sont fait un plaisir de présenter le fruit de leur dur labeur qui s’est parfois échelonné sur plusieurs années. « C’est avec beaucoup d’amour pour l’histoire et le patrimoine que plusieurs ont d’abord acheté ces demeures », a signalé au passage Mme Junca Adenot.

Le patrimoine étant l’un des thèmes porteurs des célébrations du 350e de Boucherville, l’organisme responsable des festivités a pensé intégrer ce volet en faisant découvrir de plus près des résidences qui faisaient partie de l’histoire de la municipalité. Dans certains cas, leur construction remontent aussi loin qu’à la période de la colonisation.

Au départ, les responsables ont approché 25 propriétaires afin de vérifier leur intérêt à accueillir des gens chez eux pour ce type de visite. Plusieurs parmi eux, plusieurs ont décliné l’offre mais 11 l’ont acceptée. Dans certains cas, il était possible de visiter certaines sections à l’intérieur de la maison; dans d’autres, cela se limitait à la cour. D’autres ont préféré que les participants observent la résidence depuis la rue. Dans tous les cas, des guides de la SHIP ont fourni des explications sur ces propriétés ancestrales tandis que des bénévoles du CABB ont vu à la surveillance des lieux. Tout s’est déroulé sans anicroche, les gens ayant été respectueux.

Selon les témoignages recueillis, deux coups de coeur ont fait l’unanimité : la maison dite «du Capitaine», au 532 Notre-Dame et le manoir Pierre-Boucher, rue Marie-Victorin. Dans le cas du premier, les gens ont pu voir des artéfacts provenant du site. Au terme de cette activité, la Corporation des fêtes 2017 a tenu à remercier les propriétaires de leur générosité à ouvrir leurs portes au public, les bénévoles du CABB pour leur précieuse aide lors de cette journée et les guides de la Société d’histoire des Îles- Percées pour leur présence ainsi que leurs anecdotes enrichissantes.