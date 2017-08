Plus de 200 participants au 39e Tournoi de golf de la CCIRS

Crédit photo : CCIRS

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) est fière du succès de la 39e édition de son tournoi de golf annuel, qui a réuni plus de 200 gens d’affaires le 28 août dans le décor enchanteur de Club de Golf de la Vallée du Richelieu.

« Encore une fois cette année, cet événement a été un moment de réseautage unique pour la communauté d’affaires de la Rive-Sud et l’occasion de commencer en beauté la saison événementielle 2017-2018 de la CCIRS », a affirmé Catherine Brault, présidente de la CCIRS.

Lors de cet événement, s’est tenu pour une troisième année un encan silencieux au profit de la cellule de mentorat Pôle-Sud. La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud est fière d’annoncer que 3500 $ ont été amassés pour assurer un accompagnement par nos 36 mentors. L’année dernière, 50 entrepreneurs ont bénéficié de ce service.