Plus de 2 000 visiteurs pour le Symposium Art et Passion Sainte-Julie

Crédit photo : Facebook Ville Sainte-Julie

Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour les organisateurs du Symposium Art et Passion Sainte-Julie qui présentait les œuvres d’une trentaine d’artistes sous un grand chapiteau près de l’église dans le Vieux-Village. En effet, la pluie était de la partie l’an passé et l’eau s’était même infiltrée sous la tente, alors que cette édition a été accueillie par le soleil et la chaleur, ce qui a fait qu’environ 2 100 visiteurs ont pu admirer le talent des artistes d’ici et d’ailleurs, du 1er au 3 juin.

L’événement présidé par Francine Leroux a donc été couronné de succès et 25 œuvres ont trouvé preneur au terme de cette fin de semaine fort chargée. Le dimanche, le jury composé de Mélanie Poirier, Pierre Morin et Marcel Monette a remis ses distinctions, dont le Premier prix pour l’ensemble de son œuvre à Suzanne d’Amours, de Sainte Julie. Ils ont aussi décerné une Mention d’honneur à Michel Beaudoin de Montréal. Il est à noter que c’est ce même artiste qui a eu le plaisir de recevoir le Prix des pairs, décerné par les exposants à l’un de leurs confrères. Finalement, le Choix du public est allé à Gabriel Lavoie de Terrebonne, alors que Stéphanie Fiola, de Saint-Jean-sur-Richelieu, a eu le bonheur d’être le Choix des ados.