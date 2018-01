Plus de 17 millions de dollars de travaux prévus à Sainte-Julie en 2018

Crédit photo : Ville de Sainte-Julie

Lors de la récente présentation du budget 2018, la Ville de Sainte-Julie a également dévoilé le Programme triennal des immobilisations 2018-2019-2020 qui donne des précisions quant aux investissements et grands projets envisagés pour les trois prochaines années.

Selon les informations contenues dans le document, la Municipalité entend investir 17 652 309 $ en 2018 sur son territoire, 24 778 366 $ en 2019 et 18 353 686 $ en 2020, pour un grand total de 60 784 361 $.

Au chapitre des travaux de génie, la Ville entreprendra en 2018 la réfection de plusieurs artères, dont la rue Nobel Ouest (entre le rang du Fer-à-Cheval et la rue Raymond-Blais), pour un montant de 1 334 000 $, de même que le boulevard des Hauts-Bois, dont le coût estimé de 905 000 $ serait couvert par une subvention du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). Il est aussi question de faire des travaux de réfection sur la rue Principale, entre la montée Sainte-Julie et la rue Décarie, pour une somme de 377 000 $.

Sainte-Julie compte également refaire le pavage à certains endroits pour 550 000 $ en 2018, et aménager des bordures, trottoirs et pistes cyclables pour un montant de 150 000 $. Il y aura aussi à l’agenda la réhabilitation du réseau d’égout sanitaire (200 000 $); le prolongement d’infrastructures urbaines pour une somme de 6 556 644 $ (à la charge des promoteurs); la continuation du trottoir rue de Murano (150 000 $), ainsi que l’aménagement de pistes cyclopédestres, un projet évalué à 325 000 $.

La Ville veut aussi procéder cette année à la construction de passerelles au parc des Étangs-Antoine-Charlebois (un investissement total de 450 000 $ dont les deux tiers seraient assumés par la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM). Et parmi les autres projets du génie, on note l’aménagement de rues conviviales, d’afficheurs de vitesse, de l’éclairage routier, un plan d’action à l’égard des personnes handicapées, etc., pour une somme de 408 950 $, dont une bonne partie proviendrait d’une subvention du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec.

Parcs, bâtiments, véhicules et équipements

En ce qui concerne les espaces verts, Sainte-Julie veut entreprendre cette année l’aménagement du parc du Sorbier (570 000 $); de jeux d’eau au parc Véronneau pour un montant de 475 000 $; et l’installation de luminaires sur la piste du Grand-Coteau au coût de 163 200 $. Parmi les autres travaux, notons l’installation d’un abri, d’une fontaine d’eau, de panneaux d’exposition, d’un tableau de pointage, d’estrades, de réfection de terrains de tennis, etc., pour une somme estimée à 322 470 $.

Du côté des bâtiments, la Municipalité veut procéder en 2018 à la mise aux normes du bâtiment de l’hôtel de ville jusqu’à hauteur de 1 500 000 $ et faire l’acquisition d’un bâtiment à vocation communautaire (un investissement de 2 000 000 $), et finalement, entreprendre la réfection de l’usine d’épuration, ce qui coûterait environ 392 000 $.

Quant à la section Véhicules et équipements, la Ville veut procéder au remplacement et à l’acquisition de véhicules municipaux pour une somme estimée à 546 000 $; acheter des équipements pour un montant de 102 700 $, ainsi que de l’équipement informatique et des ajouts au Médialab de la bibliothèque pour 123 545 $.

Finalement, en ce qui concerne les sources de financement pour les investissements de 17 652 309 $ en 2018, près du tiers proviendrait des promoteurs (6,6 M$), un autre tiers irait sous forme d’emprunt (6,2 M$) et le dernier tiers regrouperait les subventions (1,4 M$), les revenus de droits sur les carrières et sablières (1,3 M$), le budget de fonctionnement, les réserves pour immobilisations, les fonds de parcs et terrain de jeux et le fonds de roulement.