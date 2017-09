Plus de 150 délégués de 30 pays parleront innovation au High Level Forum 2017

Du 24 au 26 septembre prochain, les agglomérations de Longueuil et de Montréal accueilleront 40 délégations du monde entier, dans le cadre du High Level Forum 2017, événement international axé sur l’innovation appliquée au transport intelligent, à l’énergie et au développement de la société.

« C’est avec beaucoup de fierté que nous accueillons les participants du High Level Forum 2017 chez nous. En plus de rehausser le niveau de connaissance, cette rencontre de haut niveau favorise le développement de liens précieux entre experts d’écosystèmes d’innovation de tous les coins du monde et représente une occasion unique d’échanger sur les enjeux de transport, d’énergie et de développement qui touchent nos communautés respectives », a déclaré la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

« Le région métropolitaine se révèle un grand écosystème d’innovation, de l’aéronautique au gaming, et constitue une grande force d’attraction sur le plan international. Nous sommes très heureux d’accueillir, conjointement avec l’agglomération de Longueuil, cet événement prestigieux qui invite des experts de tous les coins de la planète à réfléchir et à échanger sur des façons innovantes de relever les défis actuels et futurs de nos milieux de vie », a ajouté Denis Coderre, maire de Montréal.

« La ville de Montréal est une ville de savoir. L’entente que nous avons signée récemment avec l’ensemble du milieu universitaire de la métropole fait foi de notre engagement dans le domaine de l’innovation et de la science et démontre tout le leadership dont on sait faire prévue pour faire avancer les riches collaborations. J’avais eu l’occasion de participer au High Level Forum à Grenade et c’est alors que j’ai été convaincu de l’importance de le faire venir à Montréal afin que ce grand forum puisse contribuer à ce que l’écosystème de l’innovation de Montréal collabore et s’enrichisse de ceux d’autres grandes villes du monde », a déclaré Richard Deschamps, conseiller à l’éducation et aux affaires universitaires et collégiales pour la Ville de Montréal.

Programmation unique

Outre les conférences et les nombreux panels organisés pour favoriser les échanges, des visites de centres de recherche et d’entreprises sont au programme de ce forum international. En primeur localement, une conférence sera prononcée par un trio innovateur exceptionnel, composé de l’architecte Pierre Thibault, le chef Ricardo Larrivée et le père des cubes énergie, Pierre Lavoie. Ces derniers ont obtenu au printemps dernier le mandat de réfléchir sur l’école de demain par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Écosystèmes d’innovation

Les quelque 40 écosystèmes actuels délèguent chacun des représentants du monde des affaires, de l’éducation, de la recherche scientifique et du milieu politique qui profiteront de ces quelques jours pour échanger sur de nouveaux modèles d’innovation sur le thème du Forum. D’ailleurs, ce thème se déclinera en trois différentes séances : Innovation et transport intelligent, Innovation et énergie intelligente et Innovation et société intelligente. La participation est limitée aux représentants de ces écosystèmes. Le dynamisme et le caractère innovateur du Grand Montréal seront bien illustrés par la présence de représentants de haut niveau qui seront conférenciers, modérateurs et panélistes. Divers organismes seront également présents comme les grappes, le Technopole IVÉO, le nouvel Institut de l’électrification et des transports intelligents et d’autres qui profiteront de cet événement pour partager le savoir et tisser des liens avec d’autres écosystèmes.

C’est en septembre 2016 que les agglomérations de Longueuil et de Montréal furent sélectionnées comme hôtes de l’événement lors du High Level Forum 2016 à Grenoble.

(Source : Ville de Longueuil)