Plus de 15 tonnes de piles récupérées en milieu scolaire !

Depuis le lancement du concours de recyclage de piles par Appel à Recycler et ENvironnement JEUnesse en septembre 2017, les écoles, les cégeps et les collèges québécois ont récupérés plus de 15 tonnes de piles !

« Pour la deuxième édition du concours, nous sommes très fiers de voir un taux de participation exceptionnel de la part du milieu scolaire québécois », signale Catherine Gauthier, directrice générale d’ENvironnement JEUnesse. « Notre rôle est d’accompagner et d’encourager les établissements scolaires de niveaux primaire, secondaire et collégial à récupérer les piles pour une élimination plus sécuritaire et plus écologique », ajoute-t-elle.

Résultats de mi-parcours

En date du 10 janvier 2018, voici les résultats atteints dans le cadre du concours :

15,4 tonnes de piles récupérées par 150 établissements

751 boîtes de piles récupérées

206 téléphones récupérés

215 000 jeunes impliqués à travers le Québec

270 écoles, cégeps et collèges inscrits au concours

« Nous sommes extrêmement ravis de l’envergure qu’a pris le concours et de l’engagement des jeunes ainsi que des enseignants dans le recyclage des piles et batteries pour un futur vert », mentionne Stéphanie Foster, coordonnatrice aux Communications & Projets Spéciaux chez Appel à Recycler. Celle-ci remercie les établissements et ajoute qu’« il faut continuer de retrousser nos manches d’ici la fin du concours en avril ».

11 500 $ en bourses à remporter

Cette année, les établissements scolaires ayant amassé le plus grand nombre de piles (en kg) courent la chance de remporter l’une des sept bourses offertes par le concours. Les bourses offertes, totalisant 11 500 $, permettront de financer les nombreux projets environnementaux des établissements gagnants. Le concours prendra fin le 23 avril prochain.

Tous les détails du concours sont disponibles sur le site web d’ENvironnement JEUnesse à l’adresse suivante : enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/