Plus de 140 joueurs frappent la balle au profit du club de hockey du Collège français

Plus de 140 amateurs, supporteurs et même quelques joueurs de l’équipe, ont participé, le dimanche 17 septembre dernier, au tournoi de golf organisé au profit de l’équipe de hockey du Collège français de Longueuil de la ligue de hockey collégiale AAA du Québec.

L’événement, qui se tenait au golf de Roxton Pond, aura permis d’amasser 12 000 $, dont la majeure partie ira au développement des joueurs de l’équipe du directeur général et entraîneur Pierre Petroni. C’est d’ailleurs lui qui était l’instigateur du tournoi, avec le support du concessionnaire automobile Longueuil Honda et de nombreux commanditaires et amis du club de hockey.