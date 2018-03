Plus de 14 M$ de travaux dans les écoles de la Commission scolaire des Patriotes

Crédit photo : CSP

Un investissement de plus de 93 millions de dollars a été annoncé récemment afin d’assurer le maintien en bon état ainsi que la réhabilitation des établissements scolaires de la Montérégie.

Dans la région, c’est une somme de plus de 14 millions de dollars qui a été ainsi octroyée à la Commission scolaire des Patriotes afin de réaliser pas moins de 96 projets dans les différents établissements scolaires à travers son territoire.

De façon plus précise dans la MRC de Marguerite-D’Youville, on prévoit entreprendre des travaux dans certaines écoles à Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes (voir tableau ci-contre), alors que la plupart des chantiers seront entrepris au cours des vacances scolaires.

Rappelons en terminant que cette aide financière provient de l’enveloppe budgétaire de près de 740 millions de dollars pour la saison des travaux de l’été 2018, ce qui représente le plus grand investissement annuel réalisé à ce jour pour ce type de travaux.

Pour la grande région de la Montérégie, ce montant de plus de 93 millions de dollars sera alloué à 13 commissions scolaires pour la réalisation de 345 projets d’infrastructures au total.

Liste des principaux travaux qui seront réalisés dans les écoles de la MRC de Marguerite-D’Youville

L’Arpège

Mise aux normes des cages d’escaliers

Remplacement de la fenestration et divers travaux intérieurs

Réfection des perrons et marquises

Remplacement des portes intérieures

Le Rucher

Réfection de la toiture

Arc-en-ciel

Réfection cour d’école: Asphalte et drainage

Du Moulin

Remplacement du système alarme incendie

Réfection de la toiture

Mère-Marie-Rose

Remplacement du système d’interphones

sec. François-Williams

Accessibilité des immeubles aux personnes handicapées

J-P. Labarre

Remplacement du système d’interphones

Mise à jour du système d’alarme incendie

Marie-Victorin

Remplacement du système alarme incendie

Les Marguerite

Remplacement du système d’alarme incendie

La Roseraie

Remplacement du système d’interphones

Remplacement du réservoir d’eau domestique

École sec. le Carrefour

Ajout de pompes à surpression eau domestique

Remplacement des chaudières – Phase 2

Remplacement des plinthes de vinyle

Réfection de la chaufferie

Remplacement des garde-corps

École du Carrousel

Réfection du drainage de la cour